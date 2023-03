Coiffeur Nicola: In Gevelsberg gestrandet und geblieben

Gevelsberg. Nicola Scrivano ist ein in Gevelsberg alteingesessener Friseurmeister. Dabei hatte er eigentlich einen anderen Plan.

Waschen, schneiden, fönen: Wenn Nicola Scrivano die Bilder von der Eröffnung seines Friseursalons sieht, ist er stolz und zugleich ein bisschen belustigt. Stolz, weil der italienische Friseurmeister mittlerweile auf drei erfolgreiche Jahrzehnte im eigenen Salon zurückblicken kann und belustigt, weil „die Frisurentrends in den 90er Jahren mit Bob und Pixie schon ein wenig schräg waren“.

Dennoch, so sagt er, sei der gerade geschnittene Bob, heute als Blunt Bob bekannt, mittlerweile wieder total angesagt. Coiffeur Nicola steht weit über die Grenzen von Gevelsberg hinaus für handwerkliches Können, einen hervorragenden Service, nette Menschen und Qualität. So wie er es selbst während seiner Ausbildung im italienischen Gela (Sizilien) gelernt hat, legt der 67-Jährige auch bei seinen drei Mitarbeitern stets hohe Maßstäbe an. Was dazu führt, dass man sich als Kundin oder Kunde in seinem Salon in versierte Hände begibt. Denn „mein gesamtes Team“ ist in Sachen Frisurentrends, Schnitttechniken, Farbe oder Pflege immer auf dem neuesten Stand der Dinge, erklärt er und fügt mit seinem italienischen Akzent hinzu, dass allen die Arbeit nach wie vor riesigen Spaß macht.

Seit dem 3. März 1993 bereichert Coiffeur Nicola nun schon das innerstädtische Leben von Gevelsberg und zählt zu einem der noch wenigen Handwerksmeistern der frisierenden Zunft, die sich vor Ort finden lassen.

Sofort in Gevelsberg verliebt

Schwang er zunächst in einem Ladenlokal gegenüber der VHS Ennepe-Ruhr-Süd den Kamm und die Schere, so legt seine Kundschaft seit 2003 mittlerweile in der Mittelstraße 70 ihr Haupthaar in seine Hände. Es war ein Zufall, dass es ihn nach Gevelsberg verschlagen hat. „Als ich von Italien nach Deutschland gekommen bin, habe ich zunächst in Hagen bei Ugo Pitarresi in dessen Salon gearbeitet und mich fortgebildet“, lässt Scrivano seinen Blick zurück in die Vergangenheit schweifen. Auf einer Urlaubsreise nach Frankreich, habe er dann kurz einen Zwischenstopp in Gevelsberg bei seiner Schwester einlegen wollen, der am Ende zum Daueraufenthalt führte. „Ich habe mich damals sofort in die Stadt und ihre Bürger verliebt.“

Lesen Sie auch:

Und Frankreich? „Da bin ich nie angekommen“, beantwortet er lächelnd diese Frage. Denn in der Stadt an der Ennepe bot sich ihm die Gelegenheit sich selbstständig zu machen; eine schon lange in seinem Kopf schwirrende Idee in die Realität umzusetzen. „Ich bin sozusagen ins kalte Wasser gesprungen.“

Rasch machte sich Coiffeur Nicola einen Namen, baute einen Kundenstamm auf und beteiligte sich auch immer mal wieder, oftmals mit seiner langjährigen, ehemaligen Mitarbeiterin Lina Salvatore, an innerstädtischen Veranstaltungen wie zum Beispiel beim ehemaligen Quellenfest, auf dem Boulevard Gevelsberg oder bei einer Haarschneide-Aktion der Friseurinnung zugunsten krebskranker Kinder.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm