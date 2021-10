Comedian Ingo Oschmann kommt nach Gevelsberg

Gevelsberg. Kabarett vom Feinsten: Comedian Ingo Oschmann kommt noch im Oktober nach Gevelsberg.

Die Kulturveranstaltungsreihe der Stadt Gevelsberg in der Aula des Schulzentrums West startet nach langer Corona-Pause mit dem bekannten Kabarettisten Ingo Oschmann, der am Donnerstag, 28. Oktober, in Gevelsberg gastiert und „Mit Abstand: Mein bestes Programm“ präsentiert.

Jedoch finden die Veranstaltungen noch nicht wieder unter Normalbedingungen statt. Zwar dürfte inzwischen wieder vor vollem Haus gespielt werden, die Stadt Gevelsberg möchte aber zunächst noch dem vorherrschenden Sicherheitsdenken entsprechen. Daher sind die Plätze für die beiden kommenden Veranstaltungen jeweils als Doppelsitze im Schachbrettmuster angeordnet, so dass durch die freien Plätze die Saalkapazität um 50 Prozent reduziert bleibt. Einige Einzelplätze sind ebenfalls verfügbar. Dreier- oder Viererplätze nebeneinander sind derzeit noch nicht wieder möglich.

Karten gibt es ausschließlich im Einzelverkauf, das beliebte Abo wird noch nicht wieder angeboten, da vielen Abokunden aufgrund des verringerten Platzangebotes ihre angestammten Plätze nicht zur Verfügung gestellt werden können. Zudem wäre aufgrund des Vorkaufsrechtes ein Verkauf aller verfügbaren Karten an die Abokunden möglich, ohne in den freien Verkauf zu gehen. Die Stadt Gevelsberg möchte jedoch keine Kulturveranstaltung für einen geschlossen Personenkreis, sondern allen Kulturinteressierten die Möglichkeit geben, Ingo Oschmann live in Gevelsberg erleben zu können.

Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Vor dem Eingang werden Immunisierungs- und Testnachweise kontrolliert, im Gebäude muss die medizinische Maske oder eine FFP2- Maske getragen werden. Auf dem Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. Für die weiteren Veranstaltungen beginnt der Kartenvorverkauf jeweils rund sechs Wochen vor dem jeweiligen Gastspiel, um auf die jeweils aktuelle Verordnungslage reagieren zu können.

Bisher sind noch folgende Veranstaltungen im Rahmen des Gevelsberger Kulturprogramms in der Aula West geplant: „Skandal im Spreebezirk“ mit dem Kabarett-Theater Distel aus Berlin am Mittwoch, 10. November. „Celtic Rhythms“ am Donnerstag, 3. Februar. „Abba macht glücklich“ am Donnerstag, 17. Februar. „Die Artistokraten – Show Baroque“ am Donnerstag, 17. März. „Komplexe Väter“ Gastspiel der Komödie am Kurfürstendamm, am Montag, 25. April. Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Einlass in die Aula ist um 19.30 Uhr.

Kartenvorverkauf: Eintrittskarten an der Bürgerinformation im Rathaus (02332 771-0), in der Stadtbücherei (02332 83982) oder online unter www.reservix.de.

