Feuerwehrleute mit Atemschutz bei der Brandbekämpfung (Archivaufnahme). In Gevelsberg muss die Wehr in der Nacht einen brennenden Container löschen.

Heute Nacht Container brennt in Gevelsberg: Polizei hat Fall aufgeklärt

Gevelsberg. In Gevelsberg brannte heute Nacht ein Container: War es Brandstiftung? Die Polizei konnte den Fall inzwischen aufklären.

Dieser Vorfall hat für viel Aufregung, Arbeit und für Kosten gesorgt. Die Feuerwehr wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Gevelsberg in die Straße Am Jägershaus gerufen. Anwohner hatten Rauch bemerkt und die Rettungskräfte herbeigerufen.

Der Notruf ging um 23.44 Uhr bei der Feuerwehr ein. In der Straße Am Jägershaus gebe es eine starke Rauchentwicklung.

Als die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache eintrafen, war der Rauch tatsächlich deutlich zu vernehmen, die Feuerwehrleute konnten jedoch kein Feuer in der Straße entdecken. „Erst nach einigen Minuten fand man einen Brand in einem größeren Container an der Hundeickerstraße“, teilte die Feuerwehr später mit.

Der Rauch stammte von einem Feuer in einem Container mit Grün-Abfällen, der dort auf einem Privatgrundstück stand. Sofort machten sich die Einsatzkräfte daran, den Brand unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr zu löschen. Anschließend wurde der Container sicherheitshalber noch mit einem Schaum-Wasser-Gemisch geflutet. Erst nachdem die Feuerwehr den Container auf weitere Glutnester hin kontrolliert hatte und sicher war, dass sich nichts mehr entzünden kann, war der Einsatz, der rund 70 Minuten dauerte, für die sieben Kräfte beendet.

Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte bzw. aufgrund des feuchten Wetters und der Uhrzeit als sehr wahrscheinlich galt, wurde der Einsatzort von der Feuerwehr an die Kriminalpolizei übergeben. Diese hat die Ursache des Brandes inzwischen herausfinden können, wie die Polizeipressestelle am Mittwoch Vormittag mitteilte. Ausgelöst wurde das Feuer durch nicht-sachgemäße Entsorgung von Asche in dem Grünabfall-Behälter.

Sofern der Verursacher ermittelt ist und grob fahrlässig gehandelt wurde, bietet sich der Stadt Gevelsberg die Möglichkeit, die Kosten für den nächtlichen Einsatz in Rechnung zu stellen. Gut möglich also, dass die Einsatzkosten nicht am Steuerzahler hängen bleiben.

