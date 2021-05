Corona im EN-Kreis: Unter 35 ist das neue Ziel

Eine Frau hält eine Maske in der Hand. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gelten ab Freitag neue Corona-Regeln.

Ennepe-Ruhr. In vielen Lebensbereichen gelten ab Freitag im EN-Kreis weitere Corona-Lockerungen. Und es gibt ein neues Ziel: den Inzidenzwert unter 35.

Eine stabile Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 und die neue Corona-Schutzverordnung des Landes machen im Ennepe-Ruhr-Kreis ab Freitag, 28. Mai, Lockerungen in vielen Lebensbereichen möglich.

Die neue Corona-Schutzverordnung sieht Öffnungsschritte in drei Stufen vor, im Vergleich zur bisherigen Verordnung wird der Wert von 35 neu eingeführt. Mit ihm sind in Stufe 1 die derzeit weitreichendsten Lockerungen verbunden. Stufe 2 gilt in Nordrhein-Westfalen zukünftig für die Kreise und kreisfreie Städte mit einer stabilen Inzidenz zwischen 35,1 und 50, Stufe 3 dort, wo die Inzidenz zwischen 50,1 und 100 liegt.

Welche Stufe wo gilt, das veröffentlicht das Land ab Freitag täglich aktuell auf der Internetseite unter https://www.mags.nrw/ Maßgeblich sind die Inzidenzwerte, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht.

Regelungen der Stufe 2

Nachdem die Inzidenz im Kreisgebiet bis einschließlich Mittwoch an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 50 lag, gelten für den Ennepe-Ruhr-Kreis ab Freitag die Regelungen der Stufe 2. Welche das sind, ist unter https://www.mags.nrw/coronavirus-regeln-nrw in Tabellenform nachzulesen.

Vollständig Geimpfte und von Covid-19 Genesene sind – bei entsprechendem Nachweis – negativ Getesteten gleichgestellt, müssen also nicht negativ getestet sein. Außerdem werden sie bei Personen- und Haushaltsbegrenzungen nicht mitgezählt.

Als vollständig geimpft gilt, wer zwei Impfungen erhalten hat und bei wem die Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Als genesen gelten Menschen, die in den vergangenen 6 Monaten eine Infektion mit Covid-19 durchgemacht haben oder nach einer länger zurückliegenden Infektion einmalig geimpft worden sind. Weitere Informationen zu diesem Themenbereich gibt es auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de

Weitere zahlreiche Öffnungsschritte wären im Ennepe-Ruhr-Kreis ab einem stabilen Inzidenzwert von unter 35 möglich. „Auf dieses Ziel müssen wir alle gemeinsam hinarbeiten“, unterstreicht Landrat Olaf Schade. Um dies zu erreichen, gelte es bei aller Freude über den derzeit eindeutigen Trend, weiter Vorsicht walten zu lassen, Hygieneregeln zu beherzigen und die Pflicht zum Tragen einer Maske nicht zu vernachlässigen

