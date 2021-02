Corona: Aktion in Gevelsberg wirbt fürs Lesen und Vorlesen

Gevelsberg. Eine tolle Aktion in Gevelsberg soll die Lust aufs Lesen wecken und fördern

Bücher waren schon immer ein Anker in schwierigen Zeiten. Das wissen auch die heimischen Leseförderer. Sie haben eine Aktion ins Leben gerufen, um noch einmal für das Lesen in dieser Zeit zu werben. Ebenso geht es ihnen darum, auf die lokalen Möglichkeiten hinzuweisen, Bücher und andere Medien zu besorgen. Denn: Über große Handelsplattformen im Internet ist ein Buch schnell bestellt. Aber auch in Gevelsberg lassen sich schnell gute Schmöker und viele andere Materialien fürs Lesen und Vorlesen finden.

Fürs Couch-Theater braucht es nicht viel

„Couch-Theater“ nennt sich, wozu die „Lesefreunde – Förderverein der Stadtbücherei Gevelsberg“, „Mentor – Die Leselernhelfer Gevelsberg e.V.“, die Buchhandlung Appelt und die Stadtbücherei alle Gevelsberger einladen. Dafür brauchen diese nur ein gutes Buch, eine Couch oder einen anderen gemütlichen Lese-Ort und schon kann es losgehen. „Wir dürfen uns durch Geschichten und Bücher in andere Lebenswelten versetzen lassen. Träume und Reisen in der Phantasie bieten mentale Zufluchtsorte“, erklärt Rüdiger Völkl, Vorsitzender der „Lesefreunde“ den Gedanken dahinter.

Die Buchhandlung Appelt an der oberen Mittelstraße hat dafür ihr Schaufenster entsprechend dekoriert und zeigt: Alles für die mentale Flucht aus dem Alltag gibt es hier direkt in Gevelsberg zu kaufen. Und natürlich bietet auch die hiesige Stadtbücherei dazu Bücher und viele andere Medien. Auch wenn die Räumlichkeiten der kunterbunten Büchervilla an der Wittener Straße momentan nicht zugänglich sind, die dort vorhandenen Bücher seien trotzdem stark in Bewegung, wie Rüdiger Völkl berichtete. Dank des erfolgreichen Abholangebots „Bücherei to go“ sichere das Team der Bücherei allen Lesebegeisterten den Zugang an geistiger Nahrung. Leser können ihre Bücherwünsche und ihre „Literarische Wundertüte“ via E-Mail an buecherei@stadtgevelsberg.de schicken oder unter 02332/8 39 82 durchgeben. Im Vorfeld einer jeden Bestellung empfiehlt es sich, sofern möglich, die Suchmaschine der Stadtbücherei, den sogenannten Findus für die heimische Recherche zu nutzen. So bekommt man einen genauen Überblick darüber, welche Medien überhaupt aktuell verfügbar sind.

