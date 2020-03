Ennepe-Ruhr. Die Zahl der derzeit am Corona-Virus Erkrankten im Ennepe-Ruhr-Kreis liegt bei 146. Als vom Virus geheilt gelten inzwischen 44 Bürger.

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie? Was sollten Sie wissen, wenn Sie eine Behörde besuchen wollen?

Aktuelle Zahlen

Die Zahl der derzeit am Corona-Virus Erkrankten im Ennepe-Ruhr-Kreis liegt bei 146. Die Betroffenen wohnen in Ennepetal (6), Gevelsberg (16), Hattingen (26), Herdecke (16), Schwelm (23), Sprockhövel (13), Wetter (10) und Witten (36).

44 Bürger im Kreisgebiet gelten inzwischen als von Corona geheilt. Sie kommen aus Breckerfeld (2), Ennepetal (3), Gevelsberg (4), Hattingen (9), Herdecke (4), Schwelm (1), Sprockhövel (6), Wetter (4) und Witten (11). Zusammen mit den aktuell Erkrankten und einem Todesfall gab es damit bislang 191 bestätigte Corona-Infektionen im Kreisgebiet. Als begründete Verdachtsfälle gelten momentan 330 Bürger. Sie verteilen sich auf Breckerfeld (7), Ennepetal (24), Gevelsberg (30), Hattingen (64), Herdecke (31), Schwelm (35), Sprockhövel (32), Wetter (19) und Witten (88). Für die bestätigten Fälle sowie für die begründeten Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt die Vorgabe der Quarantäne für 685 Personen im Kreis.

„Durch einen Fehler in der Datenbank tauchten in der Statistik zuletzt noch Bürgerinnen und Bürger auf, die zwischenzeitlich bereits aus der Quarantäne entlassen worden waren“, erklärt Krisenstab-Leiter Michael Schäfer die Differenz zu den noch am Sonntag 1.726 vermeldeten Quarantäne-Fällen. Das Problem sei nun behoben.

Ennepe-Ruhr-Kreis

Die Kreisverwaltung sowie das Straßenverkehrsamt bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen.

Für dringende unaufschiebbare Angelegenheiten wird ein Notdienst eingerichtet.

Die Zulassungsstelle ist zwischen 8 und 12 Uhr unter 02336/444-1150 und -1131 oder per E-Mail unter zulassungstelle@en-kreis.de zu erreichen. In der gleichen Zeit ist der Bereich „Fahrerlaubnis“ erreichbar unter 02336/4441119 oder per Mail fuehrerscheinstelle@en-kreis.de.

Rückkehrer aus dem Urlaub finden Infos in den FAQ des Kreises unter enkreis.de/gesundheitssoziales/gesundheit/faq-corona.html. Fragen zum Umgang mit dem Virus können unter 02333/4031449 täglich von 8 bis 18 Uhr gestellt werden. Am Wochenende ist der Hausärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 erreichbar. Antworten auf allgemeine Fragen zum Virus und zur Lage gibt es auf den Internetseiten von Ministerien, Robert-Koch-Institut oder Kreisverwaltung (www.en-kreis.de).

Die Frauenberatung ist montags von 9 bis 16 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch zu erreichen unter 02336/4759091.

Ennepetal

Da alle Verwaltungseinheiten für Besucher geschlossen sind, sollte in dringenden Angelegenheiten ein Termin mit dem entsprechenden Sachbearbeiter vereinbart werden. Das Bürgertelefon für alle organisatorischen Anliegen ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr unter 02333/979-333 erreichbar.

Gevelsberg

Termine in der Verwaltung und im Rathaus sind nur noch nach telefonischer Vereinbarung möglich. Ansprechpartner sind die entsprechende Sachbearbeitungsstelle oder die Bürgerinformation (02332/771-0). Das Bürgertelefon ist für alle wichtigen Fragen rund um die Corona-Situation, die nicht die Gesundheit betreffen, zu erreichen unter 02332/771-441, täglich von 8 bis 18 Uhr oder per Mail unter infotelefon@stadtgevelsberg.de

Schwelm

Bei der Stadt Schwelm sollen sämtliche Belange zuvor telefonisch mit dem Sachbearbeiter abgeklärt werden. Allgemeine Fragen können an der Bürgerinfo (02336/801-0) gestellt werden, Fragen zu Kitas und Schule montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr am Bürgertelefon 02336/801-294).