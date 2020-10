Corona: EN-Kreis blickt mit Sorge auf die Herbstferien

Ennepe-Ruhr-Kreis. Coronapandemie in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal: Die Zahlen explodieren, die Ferien bedeuten eine ganz besondere Herausforderung.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 932 bestätigte Corona-Fälle (Stand Dienstag, 6. Oktober, 9 Uhr), von diesen gelten 830 als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 5 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Kreisgebiet bei 22,48 (Vortag 23,1).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 3 Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. Alle werden intensivmedizinisch betreut, einer beatmet.

Die aktuell 87 Erkrankten wohnen in Ennepetal (12), Gevelsberg (4), Hattingen (31), Herdecke (6), Schwelm (4), Sprockhövel (2), Wetter (2) und Witten (26). In Breckerfeld ist derzeit niemand mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (17), Ennepetal (52), Gevelsberg (87), Hattingen (154), Herdecke (75), Schwelm (95), Sprockhövel (58), Wetter (57) und Witten (235)

15 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (2).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 775 (Vortag 737) Personen im Kreis.

Auch wenn der Inzidenzwert zu Beginn der Woche leicht gesunken ist, wiederholt der Krisenstab im Schwelmer Kreishaus seinen Aufruf an alle Bürger, beruflich und privat die bekannten Regeln und Vorgaben zu beachten.

„Ein Plus von mehr als 100 Infektionen in den letzten 14 Tagen sollte für jeden ein Warnsignal sein. Jeder einzelne ist nach wie vor gefordert Abstand zu halten, Hygiene zu beachten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“

Knapp eine Woche vor Beginn der Herbstferien stehen verschiedene Schulen im Fokus des Gesundheitsamtes. So wurden in den letzten 24 Stunden insbesondere die Kontaktpersonen von zwei positivgetesteten Schülern am Berufskolleg Witten sowie wie an der Grundschule Breddeschule in Witten ermittelt und kategorisiert. Aktuell planen die Verantwortlichen die sich daraus ergebenen notwendigen Tests.

An diesen beiden Schulen befinden sich aktuell ebenso Klassen im Distanzunterricht wie an der Grundschule Oberwinzerfeld (Hattingen), der Gesamtschule Hattingen und dem Berufskolleg Hattingen des Ennepe-Ruhr-Kreises.

Ermittlungen laufen derzeit auch in an der Kita Fröbelstraße in Wetter. Dort ist eine Mitarbeiterin positiv auf Corona getestet worden. Die Kinder der von ihr betreuten Gruppe wurden komplett als enge Kontaktpersonen eingestuft und werden nun auf das Virus getestet.

Während mit den Herbstferien eine Atempause rund Schulen verbunden sein dürfte, rechnen die Verantwortlichen bei den Reiserückkehrern in den nächsten Wochen mit deutlichen Zuwächsen. Zuwächse, die zu einem Plus von nach wie vor hohen Zahlen führen werden. Allein am Wochenende gingen im Schwelmer Kreishaus 287 neue Meldungen ein, die Gesamtzahl der von der Kreisverwaltung bearbeiteten Anliegen von Reiserückkehrern liegt inzwischen bei 6.342.

