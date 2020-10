Corona: Ennepe-Ruhr-Kreis reagiert auf Vorwürfe

Die Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises hat auf einen Bericht dieser Zeitung reagiert, in dem es um Informationen zu Corona-Fällen in Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Pflegeheimen geht. Deren Namen wollte die Verwaltung der Öffentlichkeit nicht mehr täglich mitteilen. Stattdessen wollte sie nur noch die Städte angeben, in denen sich die Einrichtungen befinden. Gänzlich verzichten wollte sie auch auf eine Nennung genauer Hintergründe des Ausbruchsgeschehens. Als Grund nannte die Kreisverwaltung die derzeit steigenden Infektionszahlen, die eine detaillierte Schilderung in jedem Einzelfall zu zeitaufwendig machten. Von der Kritik an diesem Vorgehen zeigt sich Landrat Olaf Schade nun irritiert.

„An sieben Tagen in der Woche können sich alle Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Kreises informieren oder mithilfe der Kreis-App alle wissenswerten Fakten rund um die Corona-Lage direkt auf ihr Handy schicken lassen“, erklärt der Landrat. „Auch am Wochenende werden hier die Informationen täglich aktualisiert und die neusten Zahlen geliefert.“ Darauf könne sich auch in Zukunft verlassen werden.

Belastung für Ennepe-Ruhr-Kreis

Ebenfalls an sieben Tagen in der Woche erhalte die Presse zu jeder wichtigen Information rund um die Corona-Lage Mitteilungen. Nachdem die Infektionszahlen in den Sommermonaten extrem zurückgegangen seien, stiegen sie nun aber wieder besorgniserregend an. „Für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung bedeutet das mehr als eine Zahl auf dem Papier“, macht Schade deutlich. Krisenstabsleiterin Astrid Hinterthür ergänzt: „Die Masse an Details, die es tagtäglich neu zu überblicken, zu bewerten und abzuarbeiten gilt, ist kaum noch zu bewältigen.“

Das soll sich künftig auch auf die tägliche Berichterstattung des Kreises auswirken. So wie bereits die tagesaktuell vermeldeten Infektionszahlen einen Stand von 9 Uhr morgens darstellten, werde auch der aktuelle Sachstand rund um die Infektionsgeschehen im Kreis die Faktenlage der morgens stattfindenden Krisenstabsbesprechung widerspiegeln, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung.

„Im Laufe des Tages kommen neue Infektionsgeschehen dazu, andere fallen raus, weil negative Testergebnisse eingetroffen sind“, erklärt Landrat Olaf Schade. „Erfahrungsgemäß ändert sich die Lage so dynamisch, dass die Mitteilungen des Kreises zukünftig keinen Anspruch auf Vollständigkeit mehr haben können.“

Herausforderung durch Infektionsketten und Quarantänen In der Nachverfolgung der Infektionsketten und dem Aussprechen und Kontrollieren von Quarantänen durch die städtischen Ordnungsämter sieht die Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises die größte Herausforderung. Hier müsse der Schwerpunkt gesetzt werden, um gut über den Winter zu kommen. Seit der Pandemie arbeiten einige Abteilungen der Kreisverwaltung fast nur noch im Krisenmodus. „Bei den derzeitig steigenden Zahlen gleicht es einem Kraftakt, tagtäglich, auch für die Samstags- und Sonntagsschichten, noch genug Personal zusammenzubekommen“, erklärt Krisenstabsleiter Michael Schäfer.

Hintergrund sei, dass – anders als in den Medien dargestellt – die zunehmende Arbeitsbelastung nicht nur auf Infektionsgeschehen in einer Kita und einem Seniorenheim beruhe, sondern zusätzlich auf dem Infektionsgeschehen von mehr als einem Dutzend betroffener Schulen, bereits gestarteten Ermittlungen in weiteren Einrichtungen sowie Infektionsfällen im privaten Bereich.

All das gelte es abzuarbeiten. Erschwerend komme hinzu, dass die Infektionsketten und somit die Kontaktpersonenermittlung immer länger würden.

Ermittlungen werden schwieriger

In ihrer täglichen Corona-Information am Montag und auch am Dienstag nannte die Kreisverwaltung entgegen ihrer Ankündigung aus vergangener Woche nun aber doch wieder Namen einzelner von Corona-Fällen betroffener Einrichtungen.

Auf Nachfrage, wie es dazu komme, heißt es: „Im Spagat zwischen der derzeitigen Arbeitsbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamt und des Krisenstabs einerseits sowie dem Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises andererseits hat Landrat Olaf Schade am Samstag – nach Rücksprache mit der Krisenstabsleitung – entschieden, weiterhin eine umfassende Presseinformation herauszugeben und Namen von betroffenen Einrichtungen weiterhin zu nennen.“

Diese Information sei allerdings auf dem Informationsstand der morgendlichen Beratungen im Krisenstab, die im Laufe des Tages nicht aktualisiert werde. Änderungen würden erst am Folgetage aufgegriffen.