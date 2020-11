Corona-Flyer auch in Ennepetal verteilt

Schon eine Woche ist es her, dass Unbekannte auf der Voerder Straße in Ennepetal Flyer in Briefkästen geschmissen haben sollen, deren Zweck es ist, Zweifel an den den Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus zu wecken. Das meldete eine Leserin dieser Zeitung am Donnerstag. Sie hatte gelesen, dass in Gevelsberg dasselbe Material verteilt wurde. Ob nur sie den Flyer erhalten hat oder ob er seinen Weg auch in andere Briefkästen in Ennepetal gefunden hat, konnte sie nicht sagen.

Wie berichtet ist darauf die Rede von fehlender Hinterfragung der Regierungspolitik durch die Opposition und einer einseitigen Berichterstattung in den Medien. Der oder die Verfasser stellen die Sinnhaftigkeit der Maskenpflicht in Frage und sehen ein Schüren von Angst.

Sinn von Masken angezweifelt

Auf der Rückseite folgen unter anderem Verweise auf immunologische Studien, laut denen die Covid-19-Pandemie in ihrer Letalität mit Grippepandemien von 1957 und 1968 vergleichbar sei. Außerdem seien die Viren zu klein, als dass chirurgische Masken oder Stoffmasken davor schützen würden.

Bislang konnte die Polizei nicht sagen, ob die Flyer auch in anderen Städten des Ennepe-Ruhr-Kreises verteilt wurden. Der Staatsschutz teilte auf Nachfrage dieser Zeitung mit, dass das Material aus der Kommunikation mit anderen Behörden bereits bekannt sei. Die Flyer aus Gevelsberg und Ennepetal seien strafrechtlich nicht relevant und durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Trotzdem stecke auch eine politische Motivation dahinter, weshalb der Staatsschutz involviert sei.