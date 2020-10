Corona im EN-Kreis: Aktuell 118 Menschen mit Virus infiziert

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. Corona in Ennepetal, Schwelm und Gevelsberg: Aktuell sind 118 Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis infiziert. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Corona in Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg: Derzeit sind 118 Menschen (Stand 9. Oktober/ Freitag) im Kreis mit dem Virus infiziert.

Von den kreisangehörigen Städten im Ennepe-Ruhr-Kreis ist derzeit Witten am stärksten betroffen. Witten meldet aktuell 39 Infizierte.

ist derzeit Witten am stärksten betroffen. Witten meldet aktuell 39 Infizierte. Aus gegebenen Anlass weißt die Kreisverwaltung eindringlich darauf hin, sich mit Fragen rund um die Themen Reisen in Corona Zeiten nicht an das Gesundheitsamt des Kreises zu wenden. Wichtige Telefonleitungen und Arbeitskapazitäten werden ansonsten blockiert.

Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis: 787 Personen in Quarantäne

Update 9. Oktober: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es insgesamt 963 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 9. Oktober), von diesen gelten 830 als genesen. Die Zahl der Infektionen ist damit innerhalb der letzten 24 Stunden um 14 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt im Kreisgebiet bei 20,33 (Vortag 22,18). In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit zwei Patienten mit Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 2 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, einer beatmet.

Aktuell 118 Erkrankte im Ennepe-Ruhr-Kreis

Die aktuell 118 Erkrankten wohnen in Ennepetal (12), Gevelsberg (9), Hattingen (36), Herdecke (8), Schwelm (5), Sprockhövel (2), Wetter (7) und Witten (39). In Breckerfeld ist derzeit niemand mit dem Corona-Virus infiziert.

15 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Sprockhövel (1), Wetter (2) und Witten (2). Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 787 (Vortag 797) Personen im Kreis.

Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis: Die Regeln,die Lage, die Zukunft

Update 8. Oktober: Die Infektionszahlen steigen unaufhörlich an und der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt zwischen den beiden Risikogebieten Hagen und Wuppertal.

Allein das sorgt für Verunsicherung bei den Menschen. Darf ich jetzt noch dort hinfahren, um einzukaufen, um Verwandte zu besuchen? Nur zwei von ganz vielen Fragen, die sich derzeit stellen.

Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis: Weiterhin Distanzunterricht an Schulen

Update 8. Oktober: An verschiedenen Schulen im Kreis gilt für einzelne Klassen aufgrund positiver Fälle nach wie vor Distanzunterricht, zum Teil sind die betroffenen Kontaktpersonen bereits getestet und das Gesundheitsamt wartet auf die Ergebnisse.

Dies gilt aktuell beispielsweise für die Grundschule Breddeschule und die Förderschule Kämpenschule (beide Witten) sowie das Berufskolleg Witten. Eine Abstrichaktion gab es zudem an der Kita Fröbelhaus (Wetter). Für die Hattinger Grundschule Oberwinzerfeld, in der nach drei Corona Fällen rund 200 Personen getestet worden waren, gab es keine weiteren positiven Ergebnisse.

