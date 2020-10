Kultur und Gastronomie – endlich wieder lachen, endlich wieder auswärts essen. In dieser psychisch ohnehin anstrengenden Zeit waren das zwei Dinge, die zumindest für etwas Seelenheil gesorgt haben. Auch wenn in den Kneipen nicht immer alles regelkonform gelaufen ist, haben vor allem die Gastro- und Kulturbetriebe enormen Aufwand betrieben, um Infektionen in ihren Läden auszuschließen.

Aus meiner Sicht findet das Infektionsgeschehen andernorts im Südkreis statt, was auch erklären würden, weshalb die Nachverfolgung immer schwieriger wird: im ÖPNV, in dem die Kinder dicht gedrängt zur Schule fahren, auf öffentlichen Plätzen, wo sich Menschen treffen und keine Regeln einhalten, in privaten Wohnungen, in denen gefeiert wird unter dem Motto „wir sind ja alle gesund“, oder im Supermarkt, wo einem Leute, deren Mundschutz unterhalb der Nase hängt, auf die Pelle rücken. Durch den Lockdown wird nur ein Teil des Problems bekämpft. Die Ordnungsämter sind gefordert, sich dem anderen Teil zu widmen.