Nachdem über die Lockerungen des Sommers und die sinkenden Zahlen so etwas wie eine gedankliche Entspannung eingetreten war, ist die Corona-Pandemie nun mit Wucht zurück. Nicht nur im Bewusstsein der Menschen: Die Infektionszahlen steigen unaufhörlich an und der Ennepe-Ruhr-Kreis liegt zwischen den beiden Risikogebieten Hagen und Wuppertal. Allein das sorgt für Verunsicherung bei den Menschen. Darf ich jetzt noch dort hinfahren, um einzukaufen, um Verwandte zu besuchen? Nur zwei von ganz vielen Fragen, die sich derzeit stellen.

Und rechtzeitig zu diesem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen hat der Ennepe-Ruhr-Kreis auch den Vertrag mit den Hilfsorganisationen, die sich um die Abstriche kümmern nach harten Diskussionen unter Dach und Fach. Die Organisation, die maßgeblich seit Ausbruch der Pandemie mit ehrenamtlichen Kräften dafür gesorgt hat, dass das Abstichsystem überhaupt aufrecht erhalten werden konnte, fehlt allerdings mitsamt seinen Ortsverbänden: Das Deutsche Rote Kreuz aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis. Eine Bestandsaufnahme.

Die Abstriche

Auch wenn in der Pressemitteilung steht, dass die neue Regelung „der gelungene Abschluss von stets konstruktiven Gesprächen ist“, war der Weg dorthin ausgesprochen steinig und viele harte Diskussionsrunden, in denen deutlichste Worte gefallen sind, gingen dem Vertrag voraus, der regelt, dass der Arbeitersamariterbund (ASB), die Johanniter und das DRK Witten nun dafür verantwortlich zeichnen, dass den Menschen, bei denen ein Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, sowohl stationär am Kreishaus als auch mobil zu Hause sowie mobil in den Altenheime oder Schulen die entsprechenden Abstriche genommen werden können.

Auffällig: Der DRK-Kreisverband ist nicht mit an Bord. Er hatte maßgeblich seit Einsetzen der Pandemie mit seinen Ortsverbänden – insbesondere aus Ennepetal und Wetter – für eben diesen Betrieb gesorgt. Dessen Vorsitzender Oliver Flüshöh sagt auf Nachfrage dieser Zeitung: „Wir haben ausschließlich Ehrenamtliche im Einsatz gehabt. Die brauchten zum einen eine Pause, zum anderen haben sich auch die ersten Arbeitgeber nicht mehr so kooperativ gezeigt, was die Freistellungen ihrer Mitarbeiter anbelangt.

Michael Schäfer, zuständiger Fachbereichsleiter des Ennepe-Ruhr-Kreises: „Niemand war davon ausgegangen, dass wir beim ersten Treffen ein Lösung parat haben. Doch die Hilfsorganisationen können mit dieser Lösung, die über hauptamtliches Personal gestemmt wird, gut leben.“ Sie würden den Personaleinsatz je nachdem wie viel erforderlich ist.

Die Schwierigkeiten

Eine Sache, die bereits seit vielen Wochen diskutiert wird, sind Standort und Ausgestaltung der stationären Abstrichstation auf dem Parkdeck des Kreishauses. Dort stehen die Mitarbeiter, die die Abstriche nehmen in einem Zelt, die Menschen fahren mit einem Auto in dieses Zelt, der Abstrich erfolgt und sie fahren wieder. Im Sommer kein Problem. Doch bei kalten Temperaturen, Regen und dem beißenden Wind, der über das Parkdeck fegt, besteht die Gefahr, dass die Helfer selbst Schnupfnase, Halsschmerzen und andere Corona-Symptome entwickeln, die vielleicht nur eine Erkältung sind, sie aber selbst in Quarantäne zwingen würden. „Wir arbeiten an einer Lösung, die diesen Witterungen gerecht wird. Ich kann da noch nichts Konkretes zu dem genauen Ort sagen, gehe aber davon aus, dass wir dort noch im Oktober die Arbeit aufnehmen können“, sagt Michael Schäfer auf Nachfrage dieser Zeitung.

Das könnte genau zum richtigen Zeitpunkt erfolgen, wenn die Menschen aus den Urlauben der Herbstferien zurückkehren und verstärkt auf das Corona-Virus getestet werden müssen

Die Städte

Der Inzidenz-Wert – die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage – ist mittlerweile die harte Währung des Corona-Regelments. Er liegt im Ennepe-Ruhr-Kreis aktuell bei knapp über 23. In Wuppertal und Hagen ist er deutlich über den 35, die als erster Grenzwert gelten. Im Ennepe-Ruhr-Kreis gelten die gleichen Regeln, allerdings nur für den kompletten Kreis. Heißt: Wenn in einer Stadt der Wert bereits die Grenzen gerissen hat, müssen trotzdem weder dort noch in den anderen Städten des Kreises Verschärfungen umgesetzt werden. Dies passiert erst, wenn der Wert für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis diese Marken reißt.

Das heißt umgekehrt aber auch: Wenn im Kreis die Regeln härter werden, gilt dies stets für den gesamten Kreis, so dass das aktuell coronafreie Breckerfeld ebenso davon betroffen wäre.

Allerdings soll dem vorgebeugt werden, indem der Ennepe-Ruhr-Kreis den Städten die jeweils eigenen Inzidenzwerte zur Verfügung stellt. Diese können dann eigene Maßnahmen einführen. Bei einem Ausbruch in eine Schule könnten sie beispielsweise wieder die Maskenpflicht dort einführen oder spezielle Regeln für die Gastronomie oder private Feiern im öffentlichen Raumaufstellen. „Ich habe das mit dem Ministerium abgeklärt und bereits allen Bürgermeistern in der Runde der Hauptverwaltungsbeamten mitgeteilt“, sagt Schäfer.