Corona im EN-Kreis: Viele Tote und eine neue Verfügung

Ennepe-Ruhr. Corona: Die neue Verfügung des Kreises hat auch Auswirkungen auf Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal. Sorge wegen vieler Todesfälle.

Mit einer neuen Allgemeinverfügung hat der Ennepe-Ruhr-Kreis in Absprache mit den Städten auf die seit Anfang der Woche NRW-weit geltende Coronaschutzverordnung reagiert. Dies war notwendig, weil der seit Mitte Oktober für den Kreis geltenden Verfügung durch die neuen Vorgaben aus Düsseldorf die rechtliche Grundlage fehlte.

Offen war bis heute allerdings die Frage, ob die Vorgabe, in welchen Bereichen der Städte des Ennepe-Ruhr-Kreises ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist, weiterhin in einer Verfügung des Kreises veröffentlicht werden kann oder ob diese Aufgabe von den Städten einzeln übernommen werden muss.

Die Rückmeldung aus Düsseldorf lautete: Eine Verfügung für den ganzen Kreis ist ausreichend. Die am Mittwoch veröffentlichte Verfügung nennt daher Plätze und Straßen in Gevelsberg, Hattingen, Schwelm und Witten. Sie ist auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) zu finden.

Mit Sorge beobachtet die Kreisverwaltung die nach wie vor großen Ausbruchsgeschehen in zwei Herdecker Pflegeheimen. Dort sind in den letzten rund drei Wochen 20 Menschen im Alter zwischen 82 und 96 Jahren verstorben. Alle lebten in Wohnbereichen für Demenzerkrankte. Für alle Bewohner und Mitarbeiter der beiden Einrichtungen stand wieder der wöchentliche Test auf dem Programm. Aus den Ergebnissen kann abgeleitet werden, wie sich die Pandemie in den letzten sieben Tagen entwickelt hat.

Außerdem sammelt das Gesundheitsamt derzeit an zahlreichen Schulen im Kreis Informationen über Sitzordnungen und das Lüften der Räume, klassifiziert Kontaktpersonen und plant Abstriche.