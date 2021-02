Corona im EN-Kreis: Vier weitere Tote und steigende Inzidenz

Ennepe-Ruhr. So haben sich die Corona-Zahlen über das Wochenende im Ennepe-Ruhr-Kreis entwickelt.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 8225 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 7. Februar), von diesen sind aktuell 634 infiziert, 7332 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der vergangenen 43 Stunden um 43 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet bei 91,63 (Vortag 83,61).

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 55 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. sechs von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, sechs beatmet.

Die aktuell 634 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (69), Ennepetal (59), Gevelsberg (58), Hattingen (87), Herdecke (37), Schwelm (37), Sprockhövel (19), Wetter (57) und Witten (211).

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (164), Ennepetal (628), Gevelsberg (772), Hattingen (1.387), Herdecke (537), Schwelm (662), Sprockhövel (516), Wetter (460) und Witten (2206).

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 1.068 (Vortag 1068) Personen im Kreis.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist am Sonntag und einen auf 259 gestiegen. Verstorben ist eine 94-jährige Herdeckerin. Bereits am Samstag verstarben eine 86-jährige Hattingerin, ein 62-jähriger Hattinger und eine 86-jährige Wittenerin. Die Todesfälle im verteilen sich wie folgt auf die Städte: Breckerfeld (7), Ennepetal (11), Gevelsberg (19), Hattingen (60), Herdecke (33), Schwelm (21), Sprockhövel (15), Wetter (6) und Witten (87).

Diverse Altenheime betroffen

Erstmals wurde im Ennepe-Ruhr-Kreis die britische Mutation (B 1.1.7) des Coronavirus nachgewiesen. Betroffen sind Bewohner und Mitarbeiter zweier Einrichtungen in Breckerfeld und Wetter.

Gute Nachrichten gibt es für die VAMED Klinik in Hattingen, das Haus Curanum Am Ochenkamp in Schwelm und das Lutherhaus in Witten-Bommern. Da dort bei den jüngsten wöchentlichen Testungen keine Neuinfektionen gefunden wurde, konnten diese Ausbruchsgesehen für beendet erklärt werden.

Auch in den Wittener Einrichtungen Haus Buschey, Seniorenhaus Witten-Stockum und Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten gab es keine weiteren positiven Fälle. Hier möchte das Gesundheitsamt allerdings auf einzelnen Stationen erneut testen bevor das Ausbruchgeschehen als beendet bewertet wird.

Lage in den Pflegeheimen

In folgenden Pflege- und Seniorenheimen gibt es aktuell positive Corona-Fälle oder Verdachtsfälle: Herdecke: Seniorenhaus Ruhraue; Schwelm: Feierabendhaus; Witten: AWO-Seniorenzentrum Witten-Annen, Seniorenhaus Witten-Stockum, Boecker-Stiftung - Haus am Voß’schen Garten und Haus Buschey

Krankenhäuser

Die Folgen von Corona-Ausbrüchen sind aktuell in folgenden Krankenhäusern ein Thema: Hattingen: Evangelisches Krankenhaus; Herdecke: Gemeinschaftskrankenhaus; Witten: Evangelisches Krankenhaus

Situation in den Kitas

In folgenden Kindertageseinrichtungen gibt es positive Corona-Fälle bzw. Verdachtsfälle: Ennepetal: Städt. Kindergarten Fliednerhaus; Witten: AWO Kita Crengeldanz.

Sonstige Einrichtungen: das Philipp-Nicolai-Haus in Breckerfeld sowie das Frauenheim in Wetter- Wengern.

Rechtliche Vorgaben

Die aktuell gültige Coronaschutzverordnung sowie weitere Rechtsverordnungen und Erlasse des Landes NRW geben den Rahmen dafür vor, was Bürger dürfen und was sie nicht dürfen. Zu finden sind diese unter www.land.nrw/corona.