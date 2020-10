Corona im EN-Kreis: Wahrheit zeigt sich erst in der Praxis

Das wirklich Gemeine an dieser Pandemie ist, dass wir nicht abgucken können. Es gibt keine Blaupause, wir können nicht sagen: „So haben wir es beim vergangenen Mal gemacht, das hat super funktioniert.“ Wir können auch nicht in ein anderes, mit Deutschland vergleichbares Land blicken und feststellen: Die machen da entscheidende Dinge besser, das übernehmen wir jetzt. Wir sind global betrachtet schon die mit Abstand Besten.

Es gibt keine Experten mit langjähriger Erfahrung, denn auch die Top-Wissenschaftler lernen an einem jeden Tag wieder etwas Neues über dieses merkwürdige. kaum auszurechnende Corona-Virus. Ich persönlich bin kein Experte, glaube aber, dass Herbst und Winter zumindest das Potenzial bieten, dass die Pandemie auf ihren ersten richtigen Höhepunkt zusteuert. Werden geschwächte Immunsysteme durch Erkältungen und Grippe dem Coronavirus nun den Weg bereiten für viele schwere und tödliche Verläufe? Ich hoffe, dass ich Unrecht habe mit meiner Vermutung. Was ich aber weiß, ist, dass sich die Wahrheit erst in der Praxis zeigen wird.

Für den Ennepe-Ruhr-Kreis heißt das, ein Höchstmaß an Flexibilität zu gewährleisten, die Hilfsorganisationen bei der Stange zu halten und vor allem dafür zu sorgen, dass in der Schnupfnasenzeit nicht diejenigen samt und sonders in Quarantäne landen, die bei der Bevölkerung die Abstriche vornehmen müssen.

Zudem muss stets und egal, wie sich die Lage darstellt, genug Personal geschult, und bereitgestellt werden, um Infektionsketten nachvollziehen und Ausbreitungen sofort eindämmen zu können. Und nicht zuletzt sollten sich die Verantwortlichen schon jetzt mit der Frage beschäftigen: Was können wir dazu beitragen, um die Verunsicherung – beispielsweise bei einem weiteren Lockdown – unter den Menschen so gering wie eben möglich zu halten?