Corona im EN-Kreis: Zahl der Todesfälle steigt auf 101

Ennepe-Ruhr. Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis: Es gibt weitere Todesfälle. So ist die Situation in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie?

Aktuelle Zahlen

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 5545 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 20. Dezember), von diesen sind aktuell 1078 infiziert, 4366 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 73 gestiegen.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises auf dem Wert von insgesamt 221,53 (233,87).

Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 84 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 13 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, fünf werden beatmet.

Erkrankte

Die aktuell 1078 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (7), Ennepetal (53), Gevelsberg (85), Hattingen (311), Herdecke (47), Schwelm (101), Sprockhövel (132), Wetter (48) und Witten (294).

Gesundete

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (114), Ennepetal (407), Gevelsberg (534), Hattingen (739), Herdecke (395), Schwelm (410), Sprockhövel (272), Wetter (286) und Witten (1209).

Verstorbene

Vermelden muss die Kreisverwaltung vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Verstorben sind eine 92-jährige Hattingerin und ein 83-jähriger Gevelsberger sowie eine 96-jährige Frau und ein 72-jähriger Mann aus Witten.

Die Hattingerin war Bewohnerin des Pflegeheims St. Josef, die Wittener lebten zuvor im Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser.

Die Zahl der mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen ist damit auf 101 gestiegen. Sie kommen aus Breckerfeld (4), Ennepetal (7), Gevelsberg (15), Hattingen (18), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (7), Wetter (4) und Witten (12).

Personen in Quarantäne

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 3233 (Vortag 3237) Personen im Kreis.

Schulen, Kitas und Heime

Im Ennepe-Ruhr-Kreis sind neben den Heimen St. Josef und Altenzentrum am Schwesternpark Feierabendhäuser auch noch weitere Pflegeheime von größeren Corona-Ausbrüchen betroffen. Dies sind das Hans-Grünewald-Haus in Gevelsberg, St. Mauritius in Hattingen, das Haus am Quell in Sprockhövel und ebenso das Seniorenhaus Witten-Stockum.

Geschlossen ist derzeit die Übergangs-Kita des DRK in der Theodor-Heuss-Straße in Schwelm. Auch andere Kindertagesstätten sind ganz oder teilweise geschlossen, weil sich einzelne Kinder oder Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben.

Mit Beginn der Weihnachtsferien gab es in den Schulen des Ennepe-Ruhr-Kreises insgesamt 74 sogenannte Indexfälle unter Schülern und Lehrern. Sie führten dazu, dass an 34 Schulen Quarantänen für fast 1000 Personen angeordnet werden mussten.

Betroffen im Südkreis sind folgende Kindertagesstätten: Ennepetal: Evangelisches Familienzentrum Rüggeberg, evangelischer Kindergarten Wichernhaus; Schwelm: AWo-Familienzentrum Grothestraße, DRK-Übergangs-Kita Theodor-Heuss-Str., DRK-Kita Am alten Bahnhof; Sprockhövel: AWo-Familienzentrum Blumenhaus

Weiterhin betroffene Kliniken sind: Schwelm: Helios Klinikum; Witten: Evangelisches Krankenhaus.