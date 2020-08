Corona im Ennepe-Ruhr-Kreis: Zwölf Schulen betroffen

Es stehen in den Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis viele Corona-Tests an.

Gevelsberg. Jetzt ist auch eine Schule in Schwelm und Gevelsberg vom Corona-Virus betroffen.

Tag 5 nach den Ferien: Jetzt sind es insgesamt schon zwölf Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis, die vom Coronavirus betroffen sind. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

An der Schwelmer Grundschule Ländchenweg wurde vorsorglich eine Klasse geschlossen. Sie wird von zwei Kindern einer Familie besucht, in der ein Mitglied positiv auf Corona getestet worden ist. Zwei weitere Kinder der Familie besuchen das Märkische Gymnasium. Da dort Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird, wurde auf das Schließen von Klassen verzichtet. Alle vier Kinder befinden sich in Quarantäne und wurden am Dienstag getestet. Wenn die Ergebnisse vorliegen, wird das Gesundheitsamt entscheiden, welche weiteren Schritte erforderlich sind. Für die Grundschule gilt: Sind die Ergebnisse negativ, kann die Klasse wieder geöffnet werden. Sind sie positiv, stehen Tests für alle Klassenmitglieder auf dem Programm.

Für das Gevelsberger Gymnasium meldet das Gesundheitsamt eine positiv getestete Mitarbeiterin. Sie hatte keinerlei Kontakte zu Schülern. Als enge Kontaktperson konnte eine Lehrerin ermittelt werden. Sie ist nun in Quarantäne und wird getestet. Weitere Folgen hat dieser Fall für die Schule nicht.

Auch an der Grundschule Börgerbruch in Sprockhövel liegt für ein Kind ein positives Testergebnis vor. Die betroffene Klasse sowie weitere Klassen der Jahrgangsstufe, die mit dem Kind in der Nachmittagsbetreuung waren, sind vorsorglich geschlossen worden.

Anders die Lage an der Grundschule Volmarstein in Wetter. Diese wird zwar auch von einem Kind mit einem Corona-Fall in der Familie besucht. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses wird die Klasse aber nicht geschlossen.

Am Friedrich-Harkort-Gymnasium in Herdecke gibt es zwei Geschwisterkinder in unterschiedlichen Klassen, die einen positiven Fall in der Familie haben. Weil auch hier im Unterricht Mund-Nasen-Schutz getragen wurde, müssen die Klassen zunächst nicht geschlossen werden. Die beiden Kinder sind in Quarantäne und werden getestet.

Schüler der Grundschule Heggerfeld und der Realschule Grünstraße (beide Hattingen) sowie des Berufskollegs Witten und der Mathilde-Anneke-Schule (Sprockhövel) wurden bereits getestet. Für die weiterführenden Schulen hatte das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen ermittelt und abstreichen lassen. Aus der Grundschule war eine gesamte Klasse zum Test gebeten worden. Mit Blick auf die anstehenden Berufspraktika galt diese Vorgabe auch für Mathilde-Anneke-Schule.

Geschlossen sind die Akten an der Hüllbergschule in Witten sowie an der W ilhelm-Kraft-Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises in Sprockhövel. An Grund- wie an Gesamtschule gab es Kinder, die positive Fälle in der Familie haben. Die Tests bei den Kindern fielen alle negativ aus. Als enge Kontaktpersonen bleiben sie aber weiter in Quarantäne.