Corona: Impfbus setzt Tour durch Ennepe-Ruhr-Kreis fort

Der Impfbus, hier am Quartier Ruhraue in Herdecke, wird auch in der laufenden Woche an mehreren Stationen im Ennepe-Ruhr-Kreis Halt machen.

Ennepe-Ruhr. Die Impfbusse des Ennepe-Ruhr-Kreises setzen ihre Tour fort. Bürgerinnen und Bürgern können darin ohne Termin eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

In dieser Woche werden folgende Stationen im Kreisgebiet angefahren:

Montag, 20. September: Stadtgalerie Witten, 14-18 Uhr.

Dienstag, 21. September: Bahnhofsvorplatz Wetter, 9-13 Uhr; Edeka-Center Breckerfeld, 14 bis 18 Uhr;

Mittwoch, 22. September: Schulzentrum West Gevelsberg, 9 bis 13 Uhr;

Donnerstag, 23. September: Realschule Alte Geer Gevelsberg, 9 bis 13 Uhr; Gymnasium Holthausen Hattingen, 9-13 Uhr;

Freitag, 24. September: Berufsbildungsmesse Ennepetal, 9 bis 18 Uhr;

Samstag, 25. September: Rathausplatz Hattingen, 9-13 Uhr;

Sonntag, 26. September: Friseur Universitätsstraße 2 Witten, 10-14 Uhr.

Am Freitag (17. September) haben sich 93 Personen per Impfbus impfen lassen, davon 15 am Marienplatz Witten, 26 am Berufskolleg Wetter und 52 an der Städtischen Gesamtschule in Hattingen. 42 der 93 Pikse waren Erstimpfungen.

+++Lesen Sie auch:+++

Ausgebremst und Haare ausgerissen: Polizei hat Verdächtigen

Kulturgemeinde Ennepetal: Neustart mit den Hits von Abba

Am Samstag (18. September) haben sich 73 weitere Personen im Bus impfen lassen, 37 von ihnen zum ersten Mal. Am Herdecker Markt wurden 35 Spritzen gesetzt, am Hattinger Rathausplatz 38.

Die Gesamtzahl der im Bus durchgeführten Impfungen liegt damit im EN-Kreis inzwischen bei 5852.

Infos rund um das mobile Impfangebot im Kreisgebiet sind unter www.en-kreis.de unter „FAQ Corona“ – „Fahrplan Impfbus“ zu finden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm