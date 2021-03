Corona in EN: Hier gibt es die kostenlosen Schnelltests

Wo gibt’s die kostenlosen Schnelltests. Hier der Überblick

Die Zahl der Orte, wo es kostenlose Schnelltests gibt, wächst weiter an. Hier der aktuellste Überblick für den EN-Südkreis.

Corona-Schnelltestzentren in unseren Städten

Die Startschüsse für die Corona-Schnelltestzentren im Ennepe-Ruhr-Kreis sind gefallen. Stadtverwaltungen haben sich mit privaten Dienstleistern auf eine Zusammenarbeit verständigt. In Breckerfeld und Gevelsberg wird die Aufgabe vom Sicherheitsunternehmen „Staats & Niggemann“, in Ennepetal von MBD Medizin und Brandschutz und in Sprockhövel von MedCareProfessional übernommen.

In Gevelsberg plant SNS vorerst mit Öffnungszeiten montags von 8 bis 13 Uhr, mittwochs von 16 bis 21 Uhr, freitags von 15 bis 20 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr. Alle Informationen dazu sollen zeitnah unter www.sns-security.de abrufbar sein.

In Ennepetal können sich Bürger in der Ambrosius-Brand-Straße 16 montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr testen lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Dieses Center ergänzt das bereits bestehende Angebot des Amica-Schnelltestcenters der Apothekerin Claudia Schneppel (Voerder Straße 68).

Für Sprockhövel kündigt MedCare Professional tägliche Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr an. Ergänzend heißt es: Für einen Schnelltest sollten die Bürger etwa eine halbe Stunde Zeit mitbringen. Anmeldung und Termine unter www.coronaschnelltest-sprockhoevel.de.

Mehr als 90 Anbieter kreisweit

Stand heute hat die Kreisverwaltung kreisweit mehr als 90 Anbietern von Schnelltests eine Genehmigung erteilt, darunter neben privaten Dienstleistern auch Apotheken und Arztpraxen.„Nachdem alle Standortinformationen bereits in der letzten Woche in einer Übersichtskarte in der App der Kreisverwaltung abrufbar waren, stellen wir dieses Angebot jetzt auch auf unserer Internetseite (www.en-kreis.de) zur Verfügung“, teilte Kreis-Pressesprecher Ingo Niemann mit. „Um unnötige Doppelarbeiten zu vermeiden, mussten wir hierfür zunächst technische Dinge klären. Dies ist nun abgeschlossen“, so Niemann.

Einmal pro Woche kostenlos

Laut Zusage der Bundesregierung können sich Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Corona Virus testen lassen. Möglich ist dies unabhängig vom Wohnort in allen Einrichtungen, Arztpraxen und Apotheken, die dafür eine Genehmigung haben. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte sich vorab über Ablauf, Kapazitäten und Termine informieren.

Schnelltest in Arztpraxen:

Bisher bieten folgende Arztpraxen im EN-Südkreis kostenlose Schnelltests an:

Ennepetal: Martin Brandt, Voerder Str. 65, Lindenpraxis Ennepetal, Lindenstraße 9, Dr. Karsten Stolz, Lindenstraße 18a, Dr. med. Petra Zenkert, Mittelstraße 39, Eric Hanssen, Milsper Straße 26, Dr. med. Karl-Ernst Dieckmann, Am Kamp 17, Dr. Tillmann Rümenapf, Lindenstraße 95.

Schwelm: HNO-Gemeinschaftspraxis, Barmer Straße 15, Dr. Arthur Dahlbüdding, Hauptstraße 1, Dr. med. Michael Lehr, Wilhelmstraße 2-4, MVZ, Wilhelmstr. 2-4

Gevelsberg: Susanne Grothey, Mittelstraße 64,Sprockhövel: Dr. Lars Hendrik Beck und Kollegen, Mittelstraße 11a, Dr. Andreas Montanari, Hattinger Straße 20-22, Ingrid Gockel, Mittelstraße 85, Dr. med. Stefan Löffler, Mittelstraße 63, Katharina Amelung, Hauptstraße 38.

Schnelltests in Apotheken

Bisher bieten folgende Apotheken kostenlose Schnelltests an:

Ennepetal: Amica-Schnelltestcenter, ehemalige Fortuna-Apotheke, Voerder Straße 68

Gevelsberg: Engelbert-Apotheke, Mittelstraße 64

Sprockhövel: Rosen Apotheke, Hauptstraße 37