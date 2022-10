Corona in EN: Kreis weitet Angebot im Impfzentrum aus

Menschen warten vor dem Impfzentrum auf ihre Impfung. Der Ennepe-Ruhr-Kreis weitet nun das Angebot in der Einrichtung in Ennepetal aus.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Öffnungszeiten des EN-Impfzentrums in Ennepetal werden ausgeweitet. Aktuelle Zahlen zeigen, warum dies geboten erscheint.

In den vergangenen 7 Tagen sind im Ennepe-Ruhr-Kreis 903 Neuinfektionen mit Corona gemeldet worden. Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn ist auf 108.052 gestiegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt laut Robert-Koch-Institut bei 283,1.

Die Zahlen der Neuinfektionen der vergangenen 7 Tage lauten in den kreisangehörigen Städten wie folgt: Breckerfeld 40, Ennepetal 75, Gevelsberg 78, Hattingen 173, Herdecke 51, Schwelm 74, Sprockhövel 75, Wetter 55, Witten 285.

Lage in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 76 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 2 davon werden intensivmedizinisch betreut oder beatmet.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion ist im Ennepe-Ruhr-Kreis um 1 auf 624 gestiegen. Verstorben ist ein 75-jähriger Mann aus Hattingen.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt in Nordrhein-Westfalen bei 5,27. Landesweit sind 5,1 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt.

Die nächste Corona-Statistik veröffentlicht der Ennepe-Ruhr-Kreis am Mittwoch, 12. Oktober. Wer sich täglich über die Inzidenz im Kreisgebiet informieren möchte, hat dazu auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts und des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen Gelegenheit. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten in NRW sind unter www.mags.nrw nachzulesen.

Impfungen

Im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises haben sich am 28. September insgesamt 124 Personen impfen lassen (1 Erstimpfung, 4 Zweitimpfungen, 18 Drittimpfungen, 101 Viertimpfungen). 1 Impfling war jünger als 18 Jahre alt, 93 Personen waren mindestens 60 Jahre alt.

Im Impfbus haben sich in der letzten Woche insgesamt 64 Personen ihren Piks gegen Corona abgeholt, davon 25 in Herdecke (1 Zweitimpfung, 5 Drittimpfungen, 19 Viertimpfungen) und 39 in Witten (2 Erstimpfungen, 5 Drittimpfungen, 32 Viertimpfungen).

Am Freitag, 7. Oktober, macht der Impfbus von 12 bis 18 Uhr Station in Breckerfeld (Edeka Center, Windmühlenstr. 18-28). Eine weitere mobile Impfgelegenheit besteht am Samstag, 8. Oktober, von 9 bis 15 Uhr in Hattingen (Rathausplatz).

Ausweiten wird der Kreis das Angebot im Impfzentrum in Ennepetal. Ab der kommenden Woche ist es an einem weiteren Nachmittag besetzt. An der Kölner Str. 205 stehen die Türen zukünftig mittwochs und freitags zwischen 13 und 18 Uhr offen. Termine sind unter www.en-kreis.de buchbar.

Für Auffrischungsimpfungen stehen sowohl im Impfzentrum als auch im Bus die auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Impfstoffe von BioNTech und Moderna zur Verfügung. Im Kreis eingetroffen sind zudem die ersten 150 Vials des auf BA.5 angepassten Impfstoffes.

Die Omikron-Impfstoffe sind von der EU-Kommission lediglich für dritte und vierte Impfungen zugelassen worden. Für die Grundimmunisierung setzt das Impfteam die Vakzine der ersten Generation ein. Drittimpfungen mit dem angepassten Impfstoff empfiehlt die Ständige Impfkommission allen Personen ab 12 Jahren. Ein zweiter Booster (Viertimpfung) wird Menschen ab 60 Jahren, Risikogruppen und medizinischem Personal empfohlen. Alle Auffrischungsimpfungen sollen im Regelfall 6 Monate nach abgeschlossener Grundimmunisierung oder Infektion verabreicht werden. Die ausführliche Impfempfehlung findet sich unter www.rki.de

Lage in den Einrichtungen

In den Kindertagesstätten im Kreisgebiet gibt es aktuell 36 Infektionsfälle in 24 Einrichtungen. 8 Kitas sind von einem Ausbruchsgeschehen betroffen, in 14 weiteren gibt es Einzelfälle. Die meisten Fälle, jeweils 3, verzeichnen die katholischen Einrichtungen St. Christophorus und St. Josef in Hattingen sowie die Elterninitiative KiTa Wirbelwind und die katholische Kindertagesstätte St. Pius Ruhr-Mark in Witten.

Aus den Schulen im Kreisgebiet wurden dem Gesundheitsamt zwischen dem 28. und 30. September (Beginn der Herbstferien) 23 positive Tests gemeldet. Die meisten Fälle gab es am Gymnasium Holthausen in Hattingen (6) und am Friedrich-Harkort-Gymnasium in Herdecke (3).

Die folgenden Einrichtungen sind von mindestens 2 bestätigten Corona-Fällen betroffen, es handelt sich jedoch nicht zwangsläufig um ein Ausbruchsgeschehen. Pflegeheime / Service-Wohnen / Tagespflege. Gevelsberg: Hans-Grünewald-Haus; Hattingen: Altenzentrum Heidehof, Altenzentrum St. Mauritius; Herdecke: Seniorenzentrum Kirchende; Witten: Seniorenhaus Witten-Stockum Helfkamp, Altenzentrum St. Josef (Annen). Eingliederungshilfe: Gevelsberg: AWO Wohnhaus Silschede und Vicus Treff; Hattingen: Ellen-Buchner Haus; Wetter: Frauenheim Wengern. Krankenhäuser: Hattingen: St. Elisabeth, Niederwenigern. Herdecke: Gemeinschaftskrankenhaus; Schwelm: Helios Klinikum; Witten: Evangelisches Krankenhaus

