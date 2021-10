Corona in EN: Wer sich weiter kostenlos testen lassen kann

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Seit Montag müssen auch die Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis für den Corona-Schnelltest zahlen. Für einige sind sie aber weiter kostenlos.

Seit Montag müssen auch in unseren Städten die Menschen für den Corona-Schnelltest zahlen. Die Kostenbefreiung ist entfallen. Wer in ein Restaurant, ins Kino oder zu sonstigen Veranstaltungen gehen möchte, und dafür den Testnachweis braucht, muss dafür ab sofort in die eigene Tasche greifen.

Nur nur noch wenige Personengruppen haben Anspruch auf einen kostenlosen Antigentest. Ausnahmeregeln gelten unter anderem für Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den vom Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoffen erfolgt ist sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Minderjährige Jugendliche über zwölf Jahren können sich noch bis zum 31. Dezember kostenlos testen lassen.

Für Kinder ab dem Schuleintritt und Jugendliche gilt in den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen (11. bis 24. Oktober) bei bestimmten Aktivitäten – etwa Sport in Innenräumen oder Friseurbesuche – eine Testpflicht. Grund dafür ist der Wegfall der verbindlichen Schultestungen. Für Schüler sind die Tests in den Ferien kostenlos.

Die Recherche unserer Redaktion ergab, dass die Preise für die kostenpflichtigen Schnelltests in unserer Region sehr unterschiedlich ausfallen.

Ein ausführlicher Bericht dazu folgt.