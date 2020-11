Corona in Gevelsberg: Neustart für die Nachbarschaftshilfe

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) und die Stadt Gevelsberg reaktivieren ihre Nachbarschaftshilfe. Menschen, die ihr Zuhause angesichts der aktuellen Lage derzeit nicht oder nur ungern verlassen möchten, können so auf freiwillige Helfer zurückgreifen, die wichtige Einkäufe für sie erledigen. Das Angebot richtet sich vor allem an Personen aus Risikogruppen und an diejenigen, die coronabedingt in Quarantäne sitzen.

„Ich traue mich nicht mehr, einzukaufen, brauche aber dringend Lebensmittel“ oder „Kann jemand meine wichtigen Medikamente aus der Apotheke holen?“ – um solche und ähnliche Anfragen möchte sich das Netzwerk der FeG nun wieder kümmern.

Koordination läuft online

Welche Aufgaben zu erledigen sind, wird nach wie vor online in einer Art Liste vermerkt. Auf Zuruf klären die Helfer, wer was übernimmt. Anschließend bringen sie die Besorgungen zu den Menschen. „Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das Netzwerk neu aufzulegen“, sagt Bürgermeister Claus Jacobi. „Wir haben schwierige Monate vor uns.“

Kontaktdaten Wer Hilfe bei alltäglichen Besorgungen braucht, kann sich unter nachbarschaft@feg-gevelsberg.de oder telefonisch unter 0157/52 40 47 60 an Pastor Adrian Wild wenden. Wer sich in der Nachbarschaftshilfe der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Gevelsberg engagieren will, braucht Fürsprecher. „Um Besorgungen etc. zu machen, brauchen wir eine Empfehlung von jemandem, der dich kennt und bereits in dem Netzwerk ist“, schreibt die FeG. Auch ein polizeiliches Führungszeugnis ist für die Arbeit in der Nachbarschaftshilfe erforderlich.

Das aktuelle Infektionsgeschehen führe dazu, dass besonders Personen der Risikogruppen, aber vermehrt auch Personen, die sich in häuslicher Quarantäne befänden, unter Umständen nicht mehr in der Lage seien, sich selbst zu versorgen. Umso mehr freut der Bürgermeister sich über die erneute Hilfe der Freiwilligen. „Das entlastet uns als Stadt ein wenig“, so Jacobi, der der Nachbarschaftshilfe wieder Unterstützung in finanzieller Form zusagt.

Claus Jacobi, Pastor Adrian Wild und Pastor Christian Lunkenheimer (von links) werben für den Lieferdienst der Nachbarschaftshilfe in Gevelsberg. Foto: Max Kölsch / WP

Auch wird die Stadt Gevelsberg wieder kostenfrei polizeiliche Führungszeugnisse für die Helfer einholen, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit des Netzwerks zu sichern und dies auch dokumentieren zu können – ein ausdrücklicher Wunsch der Kirchengemeinde und ihrer Unterstützer.

Erster Anlauf im März

Bereits zu Beginn der coronabedingten Kontaktbeschränkungen im Frühjahr hatte die Freie evangelische Gemeinde eine Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen. Unter dem Motto „#NachbarschaftsChallenge“ hatte ein ehrenamtliches Team rund um die Pastoren Christian Lunkenheimer und Adrian Wild hilfesuchenden Menschen in Gevelsberg mit Rat und Tat bei der Erfüllung ihrer Besorgungen des alltäglichen Lebens während der Pandemie zur Seite gestanden.

„Das Schöne an dem Netzwerk ist, dass es ein Schulterschluss verschiedener gesellschaftlicher Akteure ist“, freut sich Christian Lunkenheimer. Adrian Wild ergänzt: „Wir hatten einen großen Ansturm an Hilfsbreiten.“ Circa 60 Freiwillige hätten sich um 150 Menschen gekümmert, die die Hilfe des Netzwerks in Anspruch genommen haben.

Um Nachbarschaftshelfer zu werden, muss man nicht Mitglied der FeG sein. Das Netzwerk versteht sich als ökumenisch und überparteilich.