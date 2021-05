Corona in Schwelm: Diese Einrichtungen öffnen ab Montag

Die städtische Musikschule in Schwelm bietet ab Montag wieder Präsenzunterricht an.

Schwelm. Die Stadt Schwelm hatte einige Einrichtungen wegen der hohen Corona-Inzidenz geschlossen. Ab Montag gibt es wieder Lockerungen.

Wegen der sehr hohen Inzidenzwerte in Schwelm Ende März dieses Jahres hatte die Stadt Schwelm ihre Kultureinrichtungen vorsorglich bis auf Weiteres geschlossen. Ab Montag, dem 10. Mai, werden – im Rahmen der geltenden Bestimmungen - die Stadtbücherei, das Museum und das Stadtarchiv wieder öffnen, und die Musikschule bietet wieder Präsenzunterricht an.

Stadtbücherei:

Ab Montag, 10. Mai, wird die Stadtbücherei Schwelm, Hauptstraße 9-11, unter Einhaltung der Hygienevorschriften wieder öffnen. Es herrscht Maskenpflicht für Besucher/innen der Bücherei, die sich zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit beim Betreten der Räumlichkeiten registrieren müssen. Es dürfen jeweils zehn Kunden gleichzeitig die Bücherei besuchen, die den Abstand von 1,50 Metern zu anderen Personen beachten müssen.

Büchereileiterin Jasmin Arnold: „Unseren Abhol- und Rückgabeservice bieten wir zusätzlich auch weiterhin an. Suchen Sie sich bitte im Katalog Romane, Kinder-, Sach- und Hörbücher, Hörspiele etc. aus und bestellen Sie diese per Telefon unter 02336 / 801 275 oder per Mail an stadtbuecherei@schwelm.de Wir vereinbaren dann einen individuellen Termin zur Abholung.“ Öffnungszeiten bis Ende Mai: montags, dienstags und donnerstags 10 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie freitags 10 bis 13 Uhr.

Museum Haus Martfeld:

Für das Museum gelten ab Montag wieder die gewohnten Öffnungszeiten – dienstags von 14 bis 17 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr. Die Bürger werden gebeten, sich rechtzeitig anzumelden: museum@schwelm.de. Anmeldung jeweils montags bzw. donnerstags bis 12 Uhr. Es können maximal 15 Personen gleichzeitig das Museum besuchen, und natürlich gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot. Museumsleiterin Dr. Bärbel Jäger: „Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihnen.“

Stadtarchiv:

Das Stadtarchiv ist bis auf Weiteres von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Die Terminvergabe erfolgt über 02336 / 6990 und über Mail an Moellenbeck@schwelm.de. Beim Besuch im Stadtarchiv ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen.

Städtische Musikschule:

Ab Montag bietet die Städtische Musikschule den musikalischen Unterricht in Präsenz für Einzelunterricht und für Gruppen von höchstens fünf Schülern (keine Erwachsenen) an. Die Unterrichtsräume in der Musikschule sind entsprechend ausgestattet.

