Corona: Kein Singen mehr in den katholischen Gottesdiensten

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. Die Propstei St. Marien hat die Regeln an die steigenden Corona-Zahlen angepasst. Singen im Gottesdienst findet nicht mehr statt.

Bereits am vergangenen Freitag haben die Verantwortlichen der katholischen Propstei St. Marien auf die steigenden Zahlen an Corona-Fällen reagiert und die Regeln für den Gottesdienstbesuch angepasst. Seit dem Wochenende gilt: Alle Gottesdienstteilnehmer sind dazu verpflichtet, während des gesamten Gottesdienstes einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies gilt nicht für den Zelebranten am Altar, wenn genügend Abstand in der Kirche vorhanden ist. Das Singen während des Gottesdienstes wurde ab dem Wochenende eingestellt, um eine erhöhte Ansteckungsgefahr durch den Ausstoß von Aerosolen einzudämmen.

„Die weitere Entwicklung wird weiter beobachtet und entsprechend in Rücksprache mit dem Bistum Essen darauf reagiert“, heißt es.