Corona: Lieferdienste in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal

Angebote in der Redaktion melden

Auf der Internetseite www.ennepe-ruhr-liefert.de sind Angebote wie Liefer-, Abholdienste, Onlineshops oder stationäre Beratung von Geschäften im ganzen Ennepe-Ruhr-Kreis zu finden.

G astronomiebetriebe, Gewerbetreibende und Geschäfte in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal, die bislang noch keine Liefer- oder Abholservices anbieten, das aber in Zukunft tun wollen, oder aber noch in keiner der genannten Listen aufgeführt sind, können sich gerne bei unserer Redaktion melden.

Wir wollen die Angebote in den kommenden Tagen und Wochen sammeln und sukzessive in unserer Zeitung sowie auf unserem Markenportal www.wp.de/schwelm veröffentlichen und den einzelnen Akteuren in der Coronazeit so eine höhere Reichweite für ihre Angebote bieten.

Die Redaktion ist in dieser Angelegenheit am besten via E-Mail erreichbar. Die Adressen lauten: schwelm@westfalenpost.de, gevelsberg@westfalenpost.de und ennepetal@westfalenpost.de

Bitte nennen Sie für Ihre Angebote die Adresse Ihres Betriebs, Ihre Betriebszeiten und Kontaktdaten, unter denen Bestellungen oder Abholungen durchgegeben werden können.