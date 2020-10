Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der „Corona-Lockdown“ versetzt Gastronomen, Händler und Kulturschaffende in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal in Sorge. Das sind ihre Reaktionen.

Der bundesweit verhängte „Lockdown light“ bedeutet einen weiteren Tiefschlag für die Wirtschaft. Gastronomie und Kultur werden heruntergefahren, der Einzelhandel darf zwar seine Geschäfte weiter offen halten, schaut aber mit Skepsis auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.

Gastronomen und Einzelhändler in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal in Sorge wegen Dezember

Kultur durch Maßnahmen in voller Härte getroffen

Hoffen auf verkaufsoffene Sonntag in Schwelm

Gastronomie

Vom „Lockdown light“ will Ralf Hedtmann aber gar nicht erst sprechen. „Für uns ist das ein kompletter Lockdown“, ärgert sich der Vorsitzende des Gevelsberger Wirtevereins und Betreiber des Bistros Papillon an der Mittelstraße. Vor wenigen Tagen saß er gemeinsam mit anderen Gevelsberger Gastronomen, Vertretern der Stadtverwaltung und des Stadtmarketingvereins Pro City zusammen.

Dabei ging es um Maßnahmen, die eine einfachere Bewirtung der Außenbereiche im Winter ermöglichen sollen. Auch eine Maskenpflicht auf der Mittelstraße und dem Vendômer Platz resultierte daraus. „Jetzt machen wir vier Wochen zu“, sagt Hedtmann. Überrascht ist er nicht, frustriert dafür umso mehr. „Es war abzusehen, alle Zeichen standen auf Sturm“, so der Gastronom.

„Ich denke schon, dass die Infektionszahlen durch den Lockdown sinken“, gibt er zu. „Aber wer weiß, ob wir im Dezember wieder aufmachen können?“ Vielleicht gehe es ja auch bis in den Januar oder sogar März. „Über den November kommen wir hinweg“, sagt Hedtmann. „Aber wenn das Weihnachtsgeschäft ausfällt, wird es eng.“ Die Sperrstunde ab 23 Uhr habe ihn an den Wochenenden bereits um die 40 Prozent Umsatz gekostet.

Einzelhandel

„Die Stimmung bei den Einzelhändlern ist ganz schlecht. Auf dem Tiefpunkt war sie, als wir in Schwelm die Maskenpflicht in der Fußgängerzone bekamen. Da hatten die Geschäftsleute die Angst, stigmatisiert zu werden, schon allein durch die Schilder, die überall hängen“, sagt Daniela Weithe, Vorsitzende der Werbegemeinschaft in der Kreisstadt. Je nach Geschäftsbereich seien nicht nur die Gastronomen, sondern sei auch der Einzelhandel als Zulieferer von der Schließung der Lokale betroffen.

Feiern blieben aus, Veranstaltungen fänden nicht statt. Existenzängste gäbe es auch in Schwelm. „Wenn es keine Hochzeiten mehr gibt, braucht auch keiner mehr einen Anzug“, so Weithe. Unsicherheiten sieht die Vorsitzende auch für das Weihnachtsgeschäft. „Wie schlägt sich das mit der Kurzarbeit nieder?“

Eine gewisse Entlastung sieht die Vertreterin des Einzelhandels vor Ort in den verkaufsoffenen Sonntagen. „Wir haben in Schwelm den 29. November und den 13. Dezember angedacht – so der Plan. Aber das kann in drei Tagen wieder anders sein“, sieht sie viele Fragezeichen.

Kultur

In der Stimme von Andreas Winkelsträter, Inhaber des Leo-Theaters in Schwelm, schwingt eine ordentliche Portion Galgenhumor mit, als er sagt: „Das ist natürlich witzig, dass die das Dingen jetzt ,Lockdown Light’ nennen.“ Denn ihn und seinen Kulturbetrieb treffen die Regierungsentscheidungen erneut mit voller Härte. Am Donnerstagabend spielte das Ensemble um den künstlerischen Leiter Marc Neumeister die vorerst letzte Vorstellung.

Direkt im Anschluss starteten die Planungen, die mit viel Hoffnung verbunden sind. Hoffnung darauf, dass es tatsächlich im Dezember weitergeht.

„Wir haben im Frühjahr einen fast sechsstelligen KfW-Kredit bekommen, nun gehen wir davon aus, dass wir die Richtlinien für ein Förderprogramm erfüllen, nach dem wir 80 Prozent unserer Ausgaben für künstlerisches Personal für die Spielzeit bekommen“, sagt Winkelsträter, der sich auch bei seinem Vermieter Hans-Joachim Vits bedanken möchte, dass er ihm so entgegenkommt.

Dennoch: Bereits seit dem ersten Lockdown mussten Winkelsträter und sein Team dreimal den Bestuhlungsplan ändern. Zuletzt durften noch 56 von 176 Plätzen besetzt werden. „Das ist wirtschaftlich ohnehin schon eng. An einigen Abenden haben wir aber auch nur vor 20 Leuten gespielt“, sagt der Leo-Chef. Er hofft darauf, bald zumindest wieder diesen Spielbetrieb aufnehmen zu können.

Sollte sich der Lockdown über den November hinaus ziehen, müsse man ohnehin noch kreativer und flexibler werden, um überleben zu können.