Die Fußgängerzone in Gevelsberg am Dienstagnachmittag. Auch hier ist die Maskenpflicht aufgehoben.

Corona Corona: Maskenpflicht in Gevelsberg läuft aus

Gevelsberg. Die Stadt Gevelsberg weist darauf hin, dass die Maskenpflicht in der Stadt ausgelaufen ist. Diese Bereiche sind davon betroffen.

Auch dies ist eine gute Nachricht nach der langen Zeit der Einschränkungen und Verbote: Die Allgemeinverfügung des Ennepe-Ruhr-Kreises, in der die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske auf bestimmten Straßen und Plätzen in Gevelsberg verfügt wurde, ist am Montag, 31. Mai, ausgelaufen.

Dies bedeutet, dass seit Dienstag, 1. Juni, auf der Mittelstraße, dem Vendomer Platz, der Wittener Straße und der Straße Ochsenkamp die bisherige Maskenpflicht entfällt, so die Stadt. Davon unberührt bleibt aber die allgemeine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes nach der aktuellen Coronaschutzverordnung, zum Beispiel im Einzelhandel, in Arztpraxen, auf Spielplätzen oder auch auf dem Gevelsberger Wochenmarkt. Darauf weist die Stadt Gevelsberg noch einmal hin.

