Corona: Neues Testzentrum öffnet in Ennepetal

Ennepetal. Da sich am Haus Ennepetal lange Warteschlangen beim Corona-Testzentrum bilden, öffnet nun ein weiteres Testzentrum in Ennepetal.

Ein neues Corona-Testzentrum öffnet am Donnerstag, 2. Dezember, in Ennepetal. Die Voerder - Baugenossenschaft Ennepetal - Voerde eG stellt das für den Sozialbereich genutzte Voerder Eck dem „MBD - Medizin und Brandschutz GbR“ zur Verfügung. Das Dienstleistungsunternehmen im Bereich Medizin und Brandschutz mit Sitz in Gevelsberg wird an sieben Tagen in der Woche ihr Testzentrum öffnen – jeweils von 13 bis 21 Uhr. Getestet wird ohne Termin.

Vorstand Achim Spannagel erklärt: „Ich gehe davon aus, dass sich dadurch die Situation im Haus Ennepetal entschärft.“ Dort hatten sich in den vergangenen Tagen lange Schlangen gebildet. Dadurch, dass das neue Testzentrum täglich öffnet und zentral in Voerde zu erreichen sei, geht Spannagel davon aus, dass das Angebot bei den Ennepetalern ankommt. „Parkplätze gibt es außerdem.“

