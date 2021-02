Corona: Positiver Test an drei Grundschulen

Ennepe-Ruhr. Corona-Fälle in Grundschulen in Schwelm, Ennepetal und Witten beschäftigt das Gesundheitsamt.

Kaum haben die Schulen zumindest zum Teil wieder geöffnet, stehen gleich drei Einrichtungen im Fokus des Gesundheitsamts. In jeweils einer Grundschule in Ennepetal und Schwelm ist ein Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden, in einer Grundschule in Witten ist es ein Kind. Klassen müssen bisher nicht in Quarantäne, sondern einzelne Kontaktpersonen.

