Corona: Pro Familia in Schwelm bietet Hilfe

Schwelm. Die Pro-Familia-Beratungsstelle in Schwelm bietet allen, die besorgt sind, in der aktuellen Krisenlage eine telefonische Beratung an.

Aufgrund der besonderen Maßnahmen, die zur Eindämmung der Corona – Pandemie bundesweit ergriffen werden, wird den Menschen Außerordentliches zugemutet. Unsicherheit und ein Gefühl von Ohnmacht können Ängste auslösen oder auch verstärken. Wenn soziale Kontakte fehlen und Isolation notwendig ist, kann dies zu einer situationsbedingten und vorübergehenden depressiven Verstimmung und familiären Krisen führen. Dies betrifft nicht nur psychisch erkrankte Menschen. Doch an wen soll sich ein „gesunder“ Mensch, der sich von den Stressoren der Pandemie hoch belastet fühlt, wenden? Niedergelassene Psychotherapeuten werden in diesen Zeiten verstärkt von bereits seelisch vorerkrankten Patienten in Anspruch genommen, so dass die Kapazitäten begrenzt sind.

Auch für werdende Mütter

Die Pro-Familia-Beratungsstelle EN-Südkreis in Schwelm bietet allen, die besorgt sind, in der aktuellen Krisenlage eine telefonische Beratung an. Die erfahrenen psychosozialen Beraterinnen, Therapeutinnen, Psychotherapeutinnen und Frauenärztinnen der multiprofessionellen Teams stellen ihre Ressourcen für eine gegebenenfalls auch mehrfache telefonische Beratung oder Begleitung nach vorheriger Absprache zur Verfügung. Auch werdende Mütter, die sich durch die Epidemielage belastet fühlen, oder medizinische Fragen haben, und gleichzeitig vielleicht den Gedanken haben, ihre Frauenärzte „nicht mit jeder Kleinigkeit zusätzlich belasten“ zu wollen, sind eingeladen, sich telefonisch in der Beratungsstelle zu melden.

Unverändert steht das Expertenteam für Beratungen im Schwangerschaftskonflikt oder rund um Schwangerschaft und Geburt zur Verfügung und beantwortet in diesem Zusammenhang auch sozialrechtliche Fragen, beispielsweise zum Elterngeld.

Infobox Die Beratungsstelle Die Pro-Familia-Beratungsstelle in Schwelm ist montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr unter 02336/44 36 40 erreichbar.

Genauso steht das Team der Kinder- und Jugendschutzambulanz mit dem Schwerpunkt sexualisierte und häusliche Gewalt auch in diesen Zeiten bereit und bietet allen betroffenen Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Familien und Fachkollegen weiterhin Unterstützung an.

Ziel der Pro-Familia-Beratungsstelle ist es, Betroffene zeitnah und professionell zu entlasten, indem sie sie in telefonischen Kontakt mit der entsprechenden Fachkraft bringt.