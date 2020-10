Corona: Schwimmen im „Platsch“ vorab online buchen

Gerade zur kalten Jahreszeit ist das Hallenbad in Ennepetal sehr beliebt. Diese Regeln gelten nun.

Ennepetal. Die Besucherzahlen sind beschränkt, die Warteschlangen sollen begrenzt werden. Das sind die Empfehlungen des Ennepetaler Schwimmbads.

Durch die aktuellen Corona-Schutzregelungen ist die Anzahl der gleichzeitigen Besucher im Hallenbad des „Platsch“ weiterhin beschränkt. Damit kein Badegast wegen Erreichens der maximalen Anzahl der Besucher abgewiesen werden muss und die Verpflichtungen zu Registrierung und Dokumentation der Besucher im Bad und Sauna erfüllt werden, steht für den Besuch des „Platsch“ ein Online-Buchungsverfahren zur Verfügung.

Auf der Homepage www.platsch-en.de befindet sich ein Link zum Buchungs- und Bezahlsystem (E-Ticket). Diese Reservierungs- und Bezahlmöglichkeit garantiert den Eintritt in das Hallenbad und die Sauna zum gebuchten Zeitpunkt. Damit verbunden ist auch ein bevorzugter Eintritt, da der Registrierungs- und Bezahlvorgang bereits abgeschlossen ist.

Badleitung rät von Spontanbesuch ab

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Eintritt in das Hallenbad und die Sauna vor Ort zu buchen. Die Registrierung der Besucher mit der elektronischen Dokumentation der Kontaktdaten aller Personen, die das Bad besuchen wollen, erfolgt in diesem Falle durch das Personal im „Platsch“. Der Registrierungsvorgang nimmt zusätzliche Zeit in Anspruch und geht von der Badezeit ab. Damit der Zutritt der bereits reservierten Besucher nicht behindert wird, ist für die Besucher, die sich vor Ort registrieren lassen, ein separater Wartebereicheingerichtet. Zudem steht diese Besuchsmöglichkeit je nach Auslastung des Bades nur eingeschränkt zur Verfügung. Der Zutritt zum Bad ist nicht garantiert. Daher rät die Badleitung von spontanen Besuchen ohne vorherige Registrierung und E-Ticket ab.

Einen weiteren Vorteil hat die elektronische Reservierung: beim nächsten Besuch ist nur ein Hinweis auf die bereits erfolgte Registrierung notwendig. Dann greift das Personal des „Platsch“ auf diese Daten zurück und für den Eintritt ist nur noch die Eingabe des Eintrittsdatums mit Uhrzeit und der Bezahlvorgang erforderlich.