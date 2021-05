Corona: So findet die Erstkommunion im EN-Südkreis statt

Die Heilige Kommunion startet in Gevelsberg für einige Kinder am Donnerstag. In Schwelm und Ennepetal sind die Termine auf Juni verschoben worden.

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. In Ennepetal und Schwelm sind die Kommunionfeiern auf Juni verschoben. In Gevelsberg hält man am Termin fest – unter diesen Bedingungen.

Hochzeiten werden verschoben, Taufen finden allmählich wieder statt und nun dürfen sich auch die Kommunionkinder der Katholischen Propstei St. Marien Schwelm – Gevelsberg – Ennepetal freuen. Am Donnerstag gehen in Gevelsberg die ersten Kinder in diesem zweiten Jahr der globalen Pandemie zur Heiligen Kommunion.

„Die Situation ist nach wie vor schwierig und vieles kann nicht stattfinden, wie gewohnt, und vor allem auch nicht geplant werden, wie gewohnt. Deshalb haben wir in Schwelm und Ennepetal die Erstkommunionfeiern auf Juni verschoben“, erklärt Propst Norbert Dudek auf Nachfrage. Für viele Familien ist die fehlende Möglichkeit, im Anschluss den großen Tag angemessen begehen zu können, ein Grund zur Absage solcher Feierlichkeiten. Die Restaurant haben schließlich geschlossen, auch privat können die Kinder keine schöne Feier bekommen, wie dies in der Vergangenheit stets der Fall gewesen war.

Festhalten am Termin in Gevelsberg

In Gevelsberg hält man jedoch am vereinbarten Termin fest, so dass bereits an Christi Himmelfahrt um 9.30 Uhr die ersten Kinder zur Heiligen Kommunion gehen. „Den Gevelsberger Eltern wurde freigestellt, auf einen Termin im September auszuweichen. Das wurde letztlich auch von drei Familien wahrgenommen, so dass diese Kinder erst am 5. September ihre Erstkommunion empfangen“, erklärt Martin Stais, Pastor in der Gevelsberger Gemeinde St. Engelbert.

Alle anderen Jungen und Mädchen haben bereits am Donnerstag (sechs Kinder) und dann im Anschluss am 16. (vier Kinder) und 23. Mai (sechs Kinder) ihren großen Tag mit der Erstkommunion in der altehrwürdigen Gevelsberger Kirche. „Wir bieten in der ganzen Propstei mehrere Termine mit Feiern in Kleingruppen an, damit jedes Kind möglichst viele liebe Menschen dabeihaben kann, wenn es diesen besonderen Tag feiert“, sagt Norbert Dudek, der sich bereits im zweiten Jahr in Folge mit der Frage auseinandersetzen muss, wie es gelingen kann, die Kommunion zu gewährleisten.

Gästeliste und Mundschutz für die Kommunionfeier

So kann nun in Gevelsberg jedes Kommunionkind zwischen acht und zehn Gäste in die Kirche einladen, je nach Standort. In den Kirchen ist dann jeweils eine Bank für das Kind und dessen Familie reserviert und mit Namen versehen. „Deshalb müssen die Kommunionkinder vorher auch eine Gästeliste mit entsprechenden Personendaten wie Name und Anschrift und Anzahl der Haushalte mitbringen, damit wir die Plätze bestmöglich verteilen und die Nachverfolgbarkeit gewährleisten können“, erklärt der Propst das Vorgehen. Mund-Nasenschutz und das Einhalten der AHA-Regeln sind selbstredend verpflichtend für jeden einzelnen Gast und die Familien.

In den anderen beiden Städten sind die neuen Termine für die Erstkommunion am Samstag, 19. Juni, in St. Johann Baptist Ennepetal, am Sonntag, 27. Juni, in Herz Jesu Ennepetal und am 20. und 27. Juni in Schwelm in der St. Marien-Kirche vorgesehen.

