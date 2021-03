Die Osterferien haben begonnen, die Stühle in den Klassenzimmern sind hochgestellt. Der EN-Kreis hat nun aktuelle Zahlen zur Corona-Lage an den Schulen veröffentlicht.

Pandemie Corona: So sieht es aktuell an den Schulen im EN-Kreis aus

Ennepe-Ruhr. Wie sieht die Corona-Lage an unseren Schulen zu Beginn der Osterferien aus. Der Kreis hat aktuelle Zahlen für Ennepe-Ruhr veröffentlicht.

Zu Beginn der Osterferien gibt es an 25 Schulen im Kreisgebiet Corona-Fälle.

29 Schüler und fünf Mitarbeiter betroffen

Betroffen sind 29 Schüler und 5 Mitarbeitende, weitere 111 Schüler und 1 Beschäftigter befinden sich derzeit in Quarantäne. 15 Mitarbeiter des Pandemie-Teams im Gesundheitsamt waren zuletzt mit der Kontaktnachverfolgung in den Schulen beschäftigt.

„Bei jedem einzelnen Fall schauen wir ganz genau hin, ob in der Lerngruppe durchgängig Masken getragen und Mindestabstände eingehalten worden sind und wie gelüftet wurde“, erklärt Amtsärztin Silke Gernebrodt. Dieses arbeitsintensive Vorgehen führt dazu, dass statt der gesamten Gruppe meist nur wenige Mitschüler als enge Kontaktpersonen in Quarantäne gehen müssen.

Eine positive Erfahrung der letzten Wochen: „Die Kontaktpersonen an den Schulen werden in den allermeisten Fällen negativ getestet. Das zeigt, dass die Hygienekonzepte der Schulen greifen und es nur selten zu einer Virusübertragung in den Schulen kommt“, so Gernebrodt.

Die hohen Fallzahlen an den Schulen spiegelten die Infektionslage in der Gesellschaft wider, Schüler und Lehrkräfte steckten sich in der Regel außerhalb der Schule an.