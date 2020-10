Die Corona-Pandemie hat sich auf vielfältige Weise auf Kinder und Familien ausgewirkt. Eltern haben Job-Sorgen, die Kinder durften lange nicht in die Schule. Wie hat sich das insbesondere auf die Grundschulkinder ausgewirkt und welche Folgen spürt der Kinderschutzbund Ennepetal. Schulsozialarbeiterin Heike Ueßeler und Vorstandsmitglied Petra Backhoff geben Auskunft.

Frage: Von vielen Seiten wird gewarnt, dass Kinder die großen Verlierer der Corona-Krise seien. Können Sie das aus Ihrer praktischen Arbeit mit Kindern bestätigen?

Heike Ueßeler: Generell schon. Es ist erkennbar, dass viele Kinder sehr viel aufzuholen haben, weil ihre Eltern in der Zeit der Schulschließung einfach keine Zeit für sie hatten. Es gibt aber auch einige, die in dieser Zeit besser geworden sind – weil sie genau diese persönliche Begleitung durch die Eltern hatten.

Petra Backhoff: Wir haben ja extra ein ,Sorgentelefon‘ eingerichtet. Da haben zum Beispiel Eltern angerufen und erzählt, dass ihr Kind Arbeitsblätter bekommen würde, aber erhebliche Konzentrations- und Motivationsprobleme habe. Sie würden sich nur noch anschreien und seien total am Ende. Manche Eltern haben einen irrsinnigen Lerndruck verspürt und weitergegeben, in der Angst, ihr Kind könnte abgehängt werden. Unser Rat lautete in solchen Fällen auch schon einmal, dass sie in der Familie Ruhe einkehren lassen sollten. Die Schulaufgaben seien dabei erst einmal nicht das Wichtigste. Und wir haben Heike Ueßeler gebeten, sich darum zu kümmern.

Petra Backhoff, Vorstandsmitglied des Kinderschutzbundes Ennepetal Foto: Privat / WP

Hat es Ihren Erfahrungen nach verstärkt Spannungen in Familien gegeben?

Ueßeler: Ja. Es gibt Familien, wo Eltern mich angerufen haben und davon berichtet haben. Bei einigen Familien, mit denen ich ohnehin schon intensiver in Kontakt stehe, habe ich mich auch selbst telefonisch gemeldet, um zu hören, wie die Lage ist. Mir haben auch Kinder berichtet, dass sie in der Familie viel Streit hatten und dass ihnen langweilig war. Man muss aber auch sagen, dass manche Familien enger zusammengerückt sind. Einige haben auch erkannt, was Schulen eigentlich alles leisten.

Wie kann die soziale Kontrolle bei geschlossenen Kitas und Schulen und ruhendem Vereinsleben überhaupt noch funktionieren?

Ueßeler: Das ist sehr schwierig. Die Lehrkräfte haben aber Kontakt zu allen Kindern gehabt. Und wenn ein Kind mal gar nicht mehr auftauchte, habe ich bei den Familien auch nachgefragt und gegebenenfalls Hausbesuche auf Abstand gemacht. Und ich habe in einzelnen Fällen dafür gesorgt, dass die Kinder ihre Arbeitsmaterialien bekommen. Aber gerade im Grundschulbereich gibt es sonst wenig Möglichkeiten, in Kontakt zu treten.

Heike Ueßeler und Petra Backhoff Heike Ueßeler ist in Velbert geboren und 48 Jahre alt. Sie ist Mutter von drei Kindern im Alter von 16, 20 und 22 Jahren. Die Diplom-Sozialpädagogin und Selbstbehauptungstrainerin ist beim Kinderschutzbund als Schulsozialpädagogin angestellt. Im Einsatz ist sie an den Grundschulen Wassermaus (mit den Teilstandorten Friedenstal und Rüggeberg) und Büttenberg. Petra Backhoff ist in Wuppertal geboren und 51 Jahre alt. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von 18 und 20 Jahren. Die Sozialarbeiterin arbeitet hauptberuflich für die Caritas. Ehrenamtlich ist sie im Kinderschutzbund Ennepetal aktiv und gehört dem Vorstandsteam an. Außerdem ist sie Mitglied der Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Haben Sie im Lockdown mehr Fälle von Gewalt in Familien registriert?

Ueßeler: Ich habe keine klare Aussage erhalten, dass es starke Gewalt gegeben hat. Allerdings dauert es oft, bis Kinder sich öffnen. Ich denke schon, dass es Fälle gegeben hat. Aber ich habe noch etwas anderes beobachtet.

Nämlich?

Ueßeler: Nach dem Lockdown wirkten viele Kinder fast verängstigt. Ich habe sie selten so brav gesehen. Sie halten sich an die Verpflichtung, Masken zu tragen, auf ihrem Platz zu sitzen und sich auf dem Schulhof nur in ihrer Gruppe aufzuhalten. Es gibt Kinder, die sich viele Gedanken über Corona machen, fragen, was das ist oder sagen „Ich will nicht sterben“. Manche haben auch Angst um Opa und Oma. Grundschulgerechtes Lernen ist zur Zeit nicht möglich und es fehlen nicht zuletzt soziale Übungsfelder. Dazu gehört körperlicher Kontakt, aber auch das Streiten. Hinsichtlich der psychischen Auswirkungen muss man das so ähnlich betrachten wie Krieg.

Wird das Thema an den Schulen besprochen?

Ueßeler: Ja, Corona ist nach wie vor fast täglich Thema im Unterricht, und man versucht, den Kindern die Angst zu nehmen. Jedoch denke ich auch, dass sich das Ganze so langsam normalisiert. Die Kinder haben sich an die Umstände gewöhnt. Es hat ja nebenbei auch etwas Gutes, denn sie sind sehr diszipliniert, es gibt weniger körperliche Auseinandersetzungen. Problematisch finde ich übrigens die Ungleichheit der Strukturen in den Schulen. Vormittags im Unterricht sind die Klassen strikt von einander getrennt und es darf auch keine Gruppen- oder Partnerarbeit geben, nachmittags im Offenen Ganztag werden Gesellschaftsspiele gespielt und die Kinder mischen sich.

Wo kann der Kinderschutzbund – jenseits der Schulsozialarbeit – helfen?

Backhoff: Wir können individuell reagieren, wenn Heike Ueßeler ein Problem an uns weiterleitet. Und wir können auf strukturelle Probleme aufmerksam machen. Dazu gehört das WLAN. Wenn das, wie in den städtischen Gemeinschaftsunterkünften an der Heimstraße oder der Hagener Straße fehlt, geben wir das weiter. Dort gibt es Kinder, wie auch aus den Willkommensklassen, die ohne WLAN keine Möglichkeit haben, am Distanzunterricht teilzunehmen. Das darf nicht sein. Und wir versuchen, selbst in Teilbereichen Strukturen zu schaffen. Für einige Kinder aus der Willkommensklasse am Gymnasium stellen wir im Haus Ennepetal PCs bereit, damit die Kinder dort unter Anleitung Aufgaben erledigen und Stoff nacharbeiten können. Dort steht unsere zweite Sozialarbeiterin, Celine Kiene, bereit.

Lässt Homeschooling die Schere zwischen Kindern aus bildungsfernen und bildungsnahen Familien noch weiter auseinandergehen?

Backhoff: Ja, sobald man Bildung aufs Private überträgt, kann man da gar nicht gegensteuern. Leihgeräte für Kinder, bei denen zu Hause kein Endgerät verfügbar ist, gibt es bis jetzt noch nicht. Die hat die Stadt ja gerade erst ausgeschrieben.

Ueßeler: Ich habe forciert, dass sich Familien, die Sozialleistungen beziehen, sich einen Zuschuss für die Anschaffung eines Tablets oder Laptops beim Jobcenter holen. Doch der Zuschuss wird aktuell abgelehnt, obwohl die Schulen entsprechende Bescheinigungen ausstellen. Das ist sehr ungerecht diesen Menschen gegenüber, da die Mitarbeiter im Jobcenter wissen, dass die Betreffenden meist keinen Widerspruch einlegen. Dabei reicht der Zuschuss nicht mal für ein Tablet, die Leute sind also sogar bereit, etwas von ihrem eigenen knappen Geld beizusteuern. Am Ende merken natürlich auch die Kinder, dass sie einen Nachteil gegenüber ihren Mitschülern haben.

Kurz & knapp Kinder sind…

Ueßeler: …großartig.

Backhoff: ...unsere Zukunft.



Politik für Kinder muss…

Backhoff: ...Mitbestimmung ermöglichen.

Ueßeler: ...die Kinder ernst nehmen.



Der Kinderschutzbund ist…

Backhoff: ...ein tolles Team.

Ueßeler: ...sehr vielfältig und bunt und bietet eine Menge Möglichkeiten.

Welche Maßnahmen müssten von Bund. Land oder Kommune ergriffen werden, um die Situation der Kinder zu verbessern?

Backhoff: Es ist nicht damit getan, dass man Kindern ein Endgerät in die Hand drückt. Alle brauchen ordentliche Datenverbindungen. Das ist rechtlich kompliziert, weil es da um Vertragsangelegenheiten geht. Gegebenenfalls muss man Gutscheine für Datentarife beim Discounter kaufen. Besser wäre der Ausbau von Freifunk als großflächige Lösung.

Wie hat sich die Corona-Krise auf den Kinderschutzbund ausgewirkt? Wie sieht es finanziell aus?

Backhoff: Wir haben versucht, so weit wie möglich Fördergelder abzuschöpfen. Unter anderem haben wir fünf Laptops für Homeschooling angeschafft. Aber unsere Fixkosten und die Gehälter laufen natürlich weiter, während unsere Läden längere Zeit zu bleiben mussten und wir Veranstaltungen nicht durchführen konnten. Wir hatten zum Beispiel einen „Frauenkleidermarkt“ durchführen wollen. Da fehlen jetzt 3.000 bis 4.000 Euro an Erlös. Viele Anlässen, bei denen wir sonst präsent sind, fielen weg. Und Spenden sind auch weniger geworden. Immerhin sind jetzt unsere Läden wieder geöffnet, aber auf längere Sicht führt uns die Situation an unsere finanziellen Grenzen.

Wer steht auf Ihrer Gehaltsliste?

Backhoff: Neben den Mitarbeiterinnen der Bärenhöhle, unser Großtagespflegestelle, die ausgebucht ist und die sich selber trägt, haben wir Heike Ueßeler als Schulsozialarbeiterin mit 32 Wochenstunden und unsere neue Sozialarbeiterin. Celine Kiene haben wir im Frühjahr eingestellt, für ungefähr 20 Wochenstunden. Sie hat das Sommerferienprojekt geleitet, schreibt Förderanträge, betreut das Spielmobil und leistet noch anderes mehr. Wir haben sie gebraucht. Aber eine solche notwendige Professionalisierung unserer Arbeit ist eine Frage der Finanzen.

Wie sieht es mit Ihren vielen ehrenamtlichen Aktiven aus? Wie wirkt sich Corona auf deren Engagement aus?

Backhoff: Gerade die Älteren sagen teilweise: Wir haben das alles schon erlebt. Nur wenige haben gesagt, dass sie vorsichtiger sein würden. Schade ist, dass das Netzwerken – der Austausch mit anderen Akteuren und Institutionen – derzeit auch eingeschränkt ist.

Was können Sie denn nächster Zeit an Veranstaltungen durchführen?

Backhoff: Wir werden wieder unsere Wunschbaumaktion für Kinder aus von Armut betroffenen Familien machen und sehen zu, das coronagerecht zu organisieren. Da freuen wir uns natürlich über viele Spender, die sich beteiligen. Aber grundsätzlich fehlt uns die Sichtbarkeit, es fehlt an Bühnen, sich zu zeigen. Daher wäre ich sehr dankbar, wenn die Leute uns nicht vergessen.