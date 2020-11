Corona-Tagebuch: „Mein ganzes Leben hat sich verändert“

Renate Janßen-Engelbracht wohnt in Ennepetal-Voerde. Die Corona-Pandemie hat das Leben der 77-Jährigen ordentlich durcheinander gebracht.

Ich bin einfach nur traurig. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Die Corona-Pandemie hat mein Leben gewaltig durcheinander gebracht. Mir fehlen die Theaterbesuche, die Museen.





Ich gehe sehr gerne in die Theater unserer Region, vor allem das Theater Hagen liegt mir am Herzen. Dort bin ich auch Mitglied im Förderverein des Hagener Balletts. Dadurch kenne ich viele Tänzerinnen und Tänzer, mit denen ich vor Corona regelmäßig persönlichen Kontakt hatte. Nun bleibt uns nur noch das Telefon und Whats-App. Seit März habe ich nur noch mit einer Freundin persönlichen Kontakt. Wir besuchen uns. Alle anderen haben Angst vor einer möglichen Ansteckung



Ich kümmere mich um eine afghanische Flüchtlingsfamilie und betreue eine ältere Frau. Sie ist dement. Mit einer anderen älteren Dame gehe ich normalerweise spazieren. Die Spaziergänge mit ihr können momentan leider nicht stattfinden. Das liegt aber nicht an Corona. Ich bin kürzlich gestürzt.





Mein größter Wunsch ist es, dass sich alle Menschen an die AHA-Regeln halten. Also Abstand halten, auf die Hygiene achten und die Masken tragen. Ich hoffe, bald wieder Theater und Konzerte besuchen zu können. Dann bin ich wieder in meinem richtigen Leben.“



Aufgeschrieben von Hans-Jochem Schulte