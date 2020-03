Coronavirus: Feuerwehr Schwelm sagt Hauptversammlung ab

Der Coronavirus hat erste Auswirkungen auf das öffentliche Leben in der Stadt Schwelm: Am Dienstagnachmittag entschied sich die Führung der Schwelmer Wehr um Leiter Matthias Jansen dazu, die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schwelm zunächst abzusagen. Eigentlich hätten sich sämtliche Wehrangehörigen vom Nachwuchs über die Erwachsenen bis zur Altes- und Ehrenabteilung sowie die Mitglieder der Big Band am kommenden Freitag ab 18.30 Uhr in der Mensa des Gymnasiums getroffen.

Sicherheit der Bevölkerung

Hier finden stets die Beförderungen und Ehrungen der Wehrmitglieder statt, die Wehrführung gibt einen Ausblick auf das, was zukünftig relevant wird. Kurz: für die Freiwilligen ist es die wichtigste Zusammenkunft des Jahres. „Wir sagen diesen Termin jedoch nicht ab, sondern verschieben ihn lediglich“, sagt Matthias Jansen im Gespräch mit dieser Zeitung. Er betont, dass dies keine Panikreaktion ist, sondern eine wichtige Präventivmaßnahme: „Wir müssen einsatzfähig bleiben.“

Ein blöder Zufall könne dafür sorgen, dass sich ein noch unbekannter Corona-Verdachtsfall im Raum befinde. „Wir können nicht riskieren, dass möglicherweise mehrere Feuerwehr-Angehörige in Quarantäne müssen. Die Sicherheit der Bevölkerung und dass wir diese mit ausreichend Personal gewährleisten, hat Priorität“, sagt Jansen.