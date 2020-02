CVJM Gevelsberg bekommt neuen Bus

Gevelsberg. Der alte Bus wurde nach 15 Jahren ausrangiert. Nun besitzt der CVJM Gevelsberg einen neuen Neunsitzer.

Unzählige Kinder wurden darin zu gemeinsamen Wochenende, Vater-Kind-Touren und Ferienaktionen gefahren. Er war treuer Begleiter auf Jugendfreizeiten und bei großen Events immer dabei. Nun gibt es einen Nachfolger. Ein nagelneuer Ford Transit steht seit Oktober vor dem CVJM-Haus in der Südstraße.

Jetzt ist er endlich auch als Cevi-Bus der Kinder- und Jugendarbeit in Gevelsberg erkennbar. Drei ehrenamtlich Mitarbeitende gewannen den CVJM-internen Design-Award und ließen den roten Bus in einem tollen Glanz erstrahlen. Neben dem CVJM-Dreieck und dem Hinweis auf die Sponsoren, ohne die die Finanzierung eines Fahrzeugs nicht möglich gewesen wäre, zeigt der Bus nun Wegweiser in diverse Himmelsrichtungen. „Die Wegweiser sollen ausdrücken, dass wir unterwegs mit und zu jungen Menschen in unserer Stadt sind“, sagt Yannik Bertmann als einer der jungen Designer.

„Dies war dem Vorstand besonders wichtig: Dass junge Mitarbeitende darüber entscheiden, wie das neue Fortbewegungsmittel des Vereins aussieht.“

„Der neue Look soll das ausstrahlen, was wir täglich tun und zeigen, wo wir sind. Er soll die Verbindung herstellen zwischen dem CVJM-Gelände auf dem Stüting, dem Cevi in der Südstraße und unseren Jugendfreizeiten, zwischen Jungschar- und Jugendgruppen und unserer Offenen Arbeit“, sagt Jugendreferent Stefan Larisch. „Und er soll aufzeigen, wofür wir stehen und worin wir den Sinn in unserer Arbeit mit jungen Menschen sehen“, ergänzt Jugendreferent David Metzner, „Glaube, Liebe Hoffnung“.

Mitfinanziert wurde der Bus durch die Mercator-Stiftung und die Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg.