IT-Sicherheit Cyber-Angriff hält an: Ausfälle in Ennepetal und Schwelm

Schwelm/Ennepetal/Gevelsberg. Ein großer Hacker-Angriff auf einen IT-Dienstleister sorgt weiter für Ausfälle in unzähligen Kommunen. Auch Ennepetal und Schwelm sind betroffen.

Ein großer Cyber-Angriff hat am Montag den externen Dienstleister Südwestfalen IT getroffen. Der EDV-Dienstleister ist für viele Kommunen, Kreise und Städte in Südwestfalen zuständig. Wegen des Hacker-Angriffs waren deswegen unzählige Webseiten und Behörden nicht erreichbar. Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis hat der Hacker-Angriff zu Ausfällen geführt. Am Dienstag sind die betroffenen Dienstleistungen immer noch nicht verfügbar. Wie lange die Störung anhalten wird, ist derzeit nicht bekannt.

So sind die interaktiven Formulare und das digitale Serviceportal auf der Webseite der EN-Kreisverwaltung zurzeit nicht erreichbar.

Homepage der Stadt Ennepetal nicht erreichbar

Bei der Stadt Ennepetal kommt es ebenfalls zu einigen Einschränkungen. Bürgerinnen und Bürger können aktuell nicht auf die Webseite der Stadt zugreifen. Auch der Veranstaltungskalender steht nicht zur Verfügung. Die Formulare und Online-Verwaltungsverfahren, die über das Serviceportal zur Verfügung gestellt werden, sind ebenfalls nicht erreichbar, das teilte die Stadt Ennepetal am Dienstag mit.

Außerdem kommt es zu Ausfällen bei den Fachanwendungen im Standesamt, so dass keine Beurkundungen ausgestellt werden können. Hochzeiten können aber trotz der Systemstörungen durchgeführt werden, die Eheurkunde werde erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgestellt, erklärt die Stadt. Bei Bedarf erhalten die örtlichen Bestatter vorläufige Beerdigungsscheine, um Beisetzungen weiterhin zu ermöglichen. Geburten können angezeigt werden. Eine Registrierung kann jedoch nicht erfolgen, fügt die Stadt hinzu. Ansonsten ist die Stadt wie gewohnt im Einsatz und telefonisch, per Mail und vor Ort erreichbar.

Schwelm von Ausfällen betroffen

Auch die Stadtverwaltung Schwelm arbeitet mit dem IT-Dienstleister zusammen und ist von den Störungen betroffen, wie die Stadt selbst mitteilt. „Die Stadt hat von sich aus vorsichtshalber alle Datenverbindungen zu SIT unterbrochen“, heißt es in der Pressemitteilung. Da Südwestfalen IT nur einer von mehreren EDV-Dienstleistern ist, mit der die Stadt zusammenarbeitet, sind nur wenige Programme von den Einschränkungen betroffen. Konkret: Das Standesamt, das Ratsmanagement und das Immobilienmanagement müssen aktuell auf bestimmte Programme verzichten.

Auch die Homepage der Stadt Schwelm ist immer noch nicht aufrufbar. Die Homepage der Technischen Betriebe Schwelm ist aktuell ebenfalls nicht verfügbar. Transferleistungen, also die Auszahlung von Geldern an Bürger, sind laut Aussage der Stadt nicht von den Störungen betroffen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Standesamt nehmen alle Anliegen zurzeit auf Papier auf. Elektronische Beurkundungen sind aktuell nicht möglich, so die Stadt. In Sterbefällen wird eine vorläufige Bescheinigung ausgestellt, die Beurkundung erfolge zu einem späteren Zeitpunkt. Das Standesamt nimmt die Unterlagen zur Geburtenanmeldung an, eine Klärung zu Beurkundung werde noch herbeigeführt, wie die Stadt mitteilt. Bereits terminierte Hochzeiten können wie geplant stattfinden. Bis zum Jahresende sind die Termine zu Trauungen in Schwelm ausgebucht, dennoch sollten sich Hochzeitswillige, die schon Wunschtermine im Auge haben, auf dem Standesamt informieren, fügt die Stadt Schwelm hinzu. Aber: Neue Anmeldungen können wegen der aktuell nicht möglichen Beurkundung nicht erfolgen.

Da auch das Buchungsportal auf der Webseite der Stadt Schwelm von den Störungen betroffen ist, können Bürgerinnen und Bürger aktuell keine Termine online buchen. Wer einen Termin buchen möchte, soll das telefonisch oder per Mail machen oder persönlich ins Bürgerbüro kommen.

Die Stadtverwaltung ist unter der 02336/8010 und unter info@schwelm.de zu erreichen. Die Technischen Betriebe Schwelm können unter der Durchwahl 80470 und unter TBS@schwelm.de erreicht werden.

Wie lange die Störungen anhalten werden, ist derzeit nicht absehbar.

Stadt Gevelsberg nicht von Angriff betroffen

Während die Stadtverwaltungen Ennepetal und Schwelm von leichten Einschränkungen berichten, ist die Stadt Gevelsberg jedoch nicht von dem Angriff auf den IT-Dienstleiter betroffen. Lediglich das durch einen externen Dienstleister bereitgestellte „Servicekonto NRW“ sei derzeit nicht nutzbar, so die Stadt Gevelsberg auf Nachfrage.

Angriff betrifft viele Kommunen und Kreise

Während die EN-Kreisverwaltung und die Stadtverwaltungen Ennepetal und Schwelm nur kleine Ausfälle vermelden, sind andere Kreise und Kommunen deutlich stärker von dem Cyber-Angriff betroffen. Südwestfalen IT hat wegen des Angriffs vorsorglich viele Kommunen, Kreis und Städte von Netz genommen und die Systeme heruntergefahren.

So ist die Kreisverwaltung im Hochsauerlandkreis derzeit nur telefonisch erreichbar. Im Märkischen Kreis sind fast alle Städte und Gemeinden online nicht erreichbar. Deswegen hat die Kreisverwaltung ihre Bürgerbüros in Iserlohn, Lüdenscheid und den Nebenstellen geschlossen.

Auch die Kreisverwaltung im Kreis Soest ist wegen des Cyber-Angriffs nicht arbeitsfähig. Aktuell können keine Terminvereinbarungen eingesehen werden. Die Kreisverwaltung ist telefonisch zu erreichen. Mails werden empfangen, können jedoch nicht verschickt werden.

