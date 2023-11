ARCHIV - 12.09.2019, Niedersachsen, Hannover: ILLUSTRATION - Buchstaben und Zahlen leuchten auf einem Bildschirm, auf dem ein Hacker-Programm geöffnet ist. Die Arbeit in den Verwaltungen zahlreicher Kommunen vor allem in Südwestfalen ist nach einer Cyberattacke auf einen kommunalen IT-Dienstleister weiter massiv gestört. (zu dpa "Cyberangriff legt digitale Systeme vieler Kommunen weiter lahm") Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Online Cyberattacke in EN: Digital-Angebote wieder erreichbar

Schwelm/Ennepetal. Nach der Cyber-Attacke sind die ersten digitalen Angebote der betroffenen EN-Städte wieder erreichbar. Hier geht es zu den Links.

Die Städte Ennepetal, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten haben das Angebot der Kreisverwaltung angenommen, die für sie wichtigsten Kontaktdaten sowie Links zu noch verfügbaren Online-Diensten und Formularen auf der Internetseite der Kreisverwaltung zu platzieren.

Fünf Städte in EN betroffen

Hintergrund: Durch eine Cyberattacke sind die Internetseiten der fünf Städte derzeit offline. Um hier zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen und kurzfristig wieder eine Präsenz im Internet zu ermöglichen, hat der Ennepe-Ruhr-Kreis ihnen Unterseiten zur Verfügung gestellt. Erreichbar sind sie unter der Adresse www.enkreis.de.

Die Unterseiten mit den Service-Links für die Städte Witten (hier), Wetter (hier) und Sprockhövel (hier) waren am Donnerstag bereits scharf geschaltet, die für die Städte Schwelm und Ennepetal sollen am Freitag folgen, so die Kreisverwaltung.

