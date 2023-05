Cybercrime und Handy-Exzess: Medienscouts helfen Mitschülern

Schwelm. Was tun bei Cybermobbing und exzessiver Mediennutzung? Der EN-Kreis bildet junge Medienscouts aus, die Mitschülern bei Problemen helfen.

Sie lernen, sicher, fair und selbstbestimmt mit digitalen Medien umzugehen und geben dieses Wissen weiter: 35 Siebt- und Achtklässler von neun Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis werden von der Landesanstalt für Medien aktuell zu Medienscouts ausgebildet.

Im Kreisgebiet bilden sie den dritten Ausbildungsjahrgang: 2014 und 2020 waren jeweils 32 Jugendliche aus acht Schulen ausgebildet worden. „Medienscouts sollen keine Cyber-Cops werden“, betont Annette Ide vom Medienzentrum der Kreisverwaltung in Schwelm, „sondern ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf Augenhöhe beraten. Sie kennen das Medienverhalten ihrer Generation, wissen um Fragen und Probleme. Digitale Kompetenzen lernen Kinder und Jugendliche lieber von geschulten Gleichaltrigen als von Erwachsenen mit erhobenem Zeigefinger.“

Zusammen mit Timo Schöneberg koordiniert Annette Ide das Projekt im Ennepe-Ruhr-Kreis, Werbung an allen weiterführenden Schulen in den kreisangehörigen Städten inklusive. Mit Erfolg: Neun Schulen aus Breckerfeld, Hattingen, Schwelm, Sprockhövel, Wetter und Witten nehmen teil. Ausgebildet werden jeweils bis zu vier Jugendliche sowie zwei Beratungslehrkräfte, die den Medienscouts als Ansprechpersonen zur Seite stehen.

An insgesamt fünf Workshop-Tagen schulen Referenten der Landesanstalt für Medien die Jugendlichen, teils in Präsenz, teils in einem Online-Format. Auf dem Stundenplan stehen an diesen Tagen die Themen Internet und Sicherheit, Soziale Netzwerke, Digitale Spiele und Smartphones.

Zudem üben die angehenden Medienscouts Kommunikations- und Beratungstechniken, um das Wissen etwa in AGs an den Schulen weitergeben oder es im Gespräch unter vier Augen anwenden zu können. Außerdem lernen sie professionelle Beratungsstellen kennen, die sie im Fall von größeren Problemen kontaktieren können.

Die Qualifizierung der 35 Jugendlichen im Ennepe-Ruhr-Kreis läuft bis Jahresende. Dann erhalten die neuen Medienscouts Zertifikate und dürfen ihre Aufgaben in Angriff nehmen.

Weitere Informationen unter www.medienscouts-nrw.de.

