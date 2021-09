Kulturgemeinde-Neujahrskonzert „Dancing Queen“ in Ennepetal: Hommage an ABBA mit Verspätung

Ennepetal. Etwas verspätet – natürlich coronabedingt – findet das Neujahrskonzert der Kulturgemeinde Ennepetal statt.

„Dancing Queen“ heißt die Konzertshow, die am Freitag, 17. September, in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums zu erleben ist. Und der Zeitpunkt für die „Hommage an ABBA“ – so der Untertitel – passt perfekt, hat die schwedische Pop-Band doch gerade erst nach 40 Jahren ein neues Album und eine virtuelle Tour angekündigt.

In der RGE-Aula werden die großen Erfolge von Abba präsentiert. „Mamma Mia“, „Fernando“, „The Winner Takes It All“, „Chiquitita“, „SOS“ oder „Super Trouper“ sind nur einige der unzähligen Hits in der Geschichte des Quartetts. Aus Hits wurden Evergreens, die – eingebunden in ein Konzertformat – live auf der Bühne gespielt werden. Die Besucher können sich auf die fantastischen Stimmen der Sängerinnen und Sänger und auf die großartigen, solistischen Parts der Musiker freuen, versprechen die Kulturgemeinde-Verantwortlichen. Peter Wölke, der musikalische Leiter der Show, führt als Moderator durch den Abend und vermittelt den Zuschauern durch Fakten und Eckdaten einen Einblick in die große Karriere von ABBA.

Mit 3G-Regel und Abstand

Die Vorsitzende der Kulturgemeinde, Beatrix Adam, betont, dass das Konzert entgegen anderslautender Gerüchte, die ihr zu Ohren gekommen seien, stattfinden werde. „Im Rahmen des Infektionsschutzes versuchen wir, außer der Anwendung der 3G-Regel, die Zuschauer im Schachbrettmuster zu platzieren, obwohl die Corona-Schutzverordnung uns auch einen voll besetzten Saal ohne Abstände erlauben würde“, erklärt Adam.

Die Veranstaltung wird vom Land NRW im Rahmen des Programms „Neustart miteinander“ gefördert.

Die Konzertshow „Dancing Queen“ beginnt am Freitag, 17. September, um 19.30 Uhr in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums, Peddinghausstraße 17. Eintritt: 26 Euro (Mitglieder), 31 Euro (Nichtmitglieder). Aufgrund der Corona-Pandemie sind vorläufig nur telefonische Bestellungen unter 02333/4032814 möglich, es gibt keinen Vorverkauf in der Aula. Eventuell vorhandene Restkarten gibt es dann auch an der Abendkasse.

