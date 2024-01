Dann werden die Weihnachtsbäume abgeholt

Die Technischen Betriebe sammeln die alten Weihnachtsbäume - her ein Symbolbild - ein.

Schwelm/Gevelsberg Die beiden Stadtverwaltungen aus Schwelm und Gevelsberg informieren darüber, wann die Technischen Betriebe die Weihnachtsbäume abholen

Abfuhr der Weihnachtsbäume: Die Technischen Betriebe der Stadt Gevelsberg weisen darauf hin, dass ab kommendem Montag, 8. Januar, bis Donnerstag, 11. Januar, jeweils am Leerungstag des Restabfallbehälters, die Abfuhr der Weihnachtsbäume erfolgt. Es wird darum gebeten, die Bäume bis 6.30 Uhr gut sichtbar an den Straßenrand zu legen. Die Bäume müssen vollständig von Christbaumschmuck (zum Beispiel Lametta) befreit sein.

Die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) weisen darauf hin, dass in der zweiten Kalenderwoche (8. bis 11. Januar) die Weihnachtsbäume abgeholt werden, und zwar immer am Tag der Biomüll-Abfuhr. Die Weihnachtsbäume, die bis 7 Uhr morgens gut sichtbar am Straßenrand bereitliegen sollten, werden kompostiert und sollten daher von Schmuckelementen und Lametta befreit sein.

