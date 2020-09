Darum legt sich die CDU Schwelm beim Bürgermeister nicht fest

Das Rennen um das Amt des Bürgermeisters tritt in die heiße Phase. Nachdem der dritte Mitbewerber Jürgen Lenz am Wahltag ausgeschieden ist, gehen nun Philipp Beckmann (FDP) und Stephan Langhard (parteiloser Kandidat auf dem Ticket der SPD) am 27. September in die Stichwahl. Deshalb haben auch die Wahlplakate, die noch überall in der Stadt anzutreffen sind, noch nicht ausgedient.