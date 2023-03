Darum schaltet auch der Ennepe-Ruhr-Kreis die Lichter aus

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Der Ennepe-Ruhr-Kreises schaltet die Lichter im Sitzungstrakt seiner Hauptverwaltung aus. Diese Aktion steckt dahinter.

Earth Hour – diese Stunde der Erde steht immer am letzten Samstag im März im Kalender. In den eigenen vier Wänden oder an Denkmälern und offiziellen Gebäuden wird an diesem Tag um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht ausgemacht. Menschen, Städte und Unternehmen aus der ganzen Welt setzen so seit 17 Jahren ein Zeichen für den Klimaschutz und einen lebendigen Planeten.

Nach der Stadt Schwelm macht auch die Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises ihr Engagement 2023 sichtbar, schließt sich dem Motto „Gemeinsam für mehr Klimaschutz an“ und schaltet am Samstag, 25. März die Lichter im Sitzungstrakt des Kreishauses an der Schwelmer Hauptstraße aus.

„Weltweit sind wir damit in bester Gesellschaft, symbolisch dunkel bleiben schließlich auch Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Allein für Deutschland sind aktuell 516 Mitmachorte gemeldet“, so Landrat Olaf Schade.

Und auch im Ennepe-Ruhr-Kreis findet die Aktion, die vom WWF getragen und koordiniert wird, Resonanz. Eine Übersicht derjenigen Städte, Firmen sowie Bürgerinnen und Bürgern von Ennepe und Ruhr, die ihr Mitmachen zum Ausmachen und Zeichen setzen angemeldet haben, findet sich im Internet auf der Seite www.wwf.de

Ausgangspunkt in Australien

Ausgangspunkt der Earth Hour war 2007 Australien. Seinerzeit wurden die Beleuchtungen der Sydney Harbour Bridge und des Opera House ebenso abgeschaltet wie die Außenbeleuchtungen der meisten öffentlichen Gebäude. Zudem verzichteten viele Geschäfte und Unternehmen auf ihre Nachtreklame und Gebäudelichter, Restaurants servierten Essen bei Kerzenlicht.

Ziel der Kampagne des WWF Australia war es, die Kohlendioxid Emissionen von Sydney innerhalb eines Jahres um fünf Prozent zu reduzieren.

International wurde die Aktion zunächst in England aufgegriffen. Nach dem Vorbild der Earth Hour wurden am 21. Juni 2007 zahlreiche Lichter in der britischen Hauptstadt London gelöscht. Im Oktober 2007 folgten in den kalifornischen Großstädten Los Angeles und San Francisco ähnliche Aktionen.

In Deutschland lief eine Aktion unter dem Titel „Licht aus für unser Klima“ am 8. Dezember 2007. Seinerzeit blieben beispielsweise der Kölner Dom, Schloss Neuschwanstein und das Heidelberger Schloss dunkel. Die Aktion dauerte allerdings keine Stunde, sondern war auf fünf Minuten beschränkt

