Die Feuerwehr Ennepetal war am Samstag im Einsatz.

Feuerwehr Darum war die Feuerwehr Ennepetal in der Gustav-Bohm-Straße

Ennepetal. Die Feuerwehr Ennepetal wurde zu einer unbekannten Rauchentwicklung in Voerde gerufen.

Zu einer unbekannten Rauchentwicklung in Voerde wurde die Feuerwehr Ennepetal am Samstag um 21.39 Uhr alarmiert worden. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass es sich um ein Feuer in einer Feuerschale handelte.

Die Feuerwehr musste nicht eingreifen. Es waren die Löschgruppe Voerde und die hauptamtliche Wache mit insgesamt 14 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 22.21 Uhr

