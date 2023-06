Darum waren Zug-Linien S8 und S9 in Gevelsberg lahmgelegt

Feuerwehr und Rettungsdienst sichern die Stelle, an der die Jugendliche auf den Masten geklettert ist, ab. Auch in Gevelsberg kam es zu Einschränkungen im Zugverkehr.

Bundespolizisten haben am Dienstagabend eine Bahnstrecke in Hagen abgesperrt. Dadurch kam es auch in Gevelsberg zu Störungen der Linien S 8 und S 9. Grund war eine Jugendliche, die auf einen Strommasten geklettert war. Die Bundespolizei nahm die 16-Jährige in Gewahrsam.

Der Alarm ging bei den Beamten gegen 19.15 Uhr ein. Eine junge Frau sei auf einer Bahnbrücke an einem Strommasten hochgeklettert und befände sich lebensgefährlich nah an der stromführenden Oberleitung, hieß es. Mehrere Kräfte der Berufsfeuerwehr Hagen sowie des Polizeipräsidiums Hagen waren an der Brücke über der Wehringhauser Straße in Hagen eingetroffen.

Strecke Hagen – Gevelsberg gesperrt

Zu diesem Zeitpunkt kletterte die aggressiv wirkende Dortmunderin den Masten, oberhalb des ersten Isolators, immer höher und kam immer näher an die 15.000 Volt führenden Stromleitung. Wenige Augenblicke später, nachdem der Notfallmanager der Deutschen Bahn die betroffene Bahnstrecke für den Zugverkehr gesperrt hatte, konnte auf dieser Strecke der Strom abgeschaltet werden.

Mittlerweile hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr unterhalb der Brücke ein Sprungkissen aufgebaut. Schließlich kletterte die 16-Jährige den Masten hinunter und wollte in Richtung Innenstadt fliehen. Noch auf der Brücke konnte die Polizei sie stellen. Über eine Drehleiter der Feuerwehr gelangte sie schließlich von der Brücke. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte sie anschließend und brachte sie in ein Krankenhaus. Die Bahnstrecke Hagen – Gevelsberg konnte gegen 20 Uhr wieder freigegeben werden.

