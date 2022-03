Darum wird in Schwelm halbmast geflaggt

Schwelm. In Schwelm wird vorm Rathaus halbmast geflaggt. Das hat es damit auf sich.

Der Opfer terroristischer Gewalt wird am Freitag, 11. März, auch in Schwelm gedacht, wenn auf Anordnung von NRW-Innenminister Herbert Reul die Flaggen vor dem Rathaus auf halbmast gesetzt werden. Die Bundesregierung hatte im Februar die Einführung des nationalen Gedenktages beschlossen.

Lesen Sie auch: A 1 in Fahrtrichtung Köln: Schon wieder Vollsperrung

Neben der Prävention, der Deradikalisierung und einer effektiven Gefahrenabwehr sowie der Bekämpfung von Extremismus und terroristischer Gewalt soll auch die Situation der Betroffenen weiter in den Fokus der Bundesregierung und das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt werden. In diesem Zusammenhang soll der Umgang mit Betroffenen empathischer und würdiger gestaltet werden.

Eine solche Würdigung stellt der nationale Gedenktag für die Opfer von terroristischer Gewalt dar, der von nun an jährlich am 11. März in Deutschland begangen wird. Der 11. März knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ein Jahr später eingeführt worden war. Die Trauerbeflaggung gilt für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht des Landes unterliegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm