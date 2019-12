Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Adventival-Programm im Überblick

Auf dieses Adventival-Programm dürfen sich Musikfreunde in diesem Jahr freuen:

Christina Lux feat. Oliver George am Freitag, 6. Dezember, 19 Uhr: Christina Lux intensive und warme Stimme erzählt Geschichten über Begegnungen und Momentaufnahmen. Jazz vom Feinsten.

Purple Schulz am Freitag, 6. Dezember, um 21 Uhr: Ein Stück Musikgeschichte live in der Christuskirche. Begleitet wird Purple Schulz von Markus Wienstroer an Gitarre, Violine und Banjo.

Kathrin Eggert am Samstag, 7. Dezember, um 19 Uhr: Ihre Musik ist eine Mischung aus Soul, Jazz und Pop.

Dania König und Band am Samstag, 7. Dezember, um 21 Uhr: Melodische Eingängigkeit mit textlichem Tiefgang.

Familiengottesdienst am Sonntag, 8. Dezember, um 10.30 Uhr: Musikalischer Gottesdienst.

Tickets für 25 Euro am Freitag und 20 Euro am Samstag sind im Vorverkauf erhältlich, und zwar an folgenden Stellen: Buchhandlung Köndgen in Schwelm; Gemeindeamt, Potthoffstr. 40, Pfarrbüro, Marienweg 2, Euronics Meckel, Mittelstraße in Gevelsberg, Online-Resevierungen und Infos unter www.adventival.de