Das Geheimnis des Gevelsberger Stadtwaldes: Jetzt entdecken

Eine neu aufgeforstete Fläche im Stadtwald nahe dem Forsthaus. Die Waldfläche in Gevelsberg ist etwas ganz besonderes in Europa.

Gevelsberg. Der Gevelsberger Stadtwald ist in Europa etwas ganz besonderes. Warum aber? Wer es wissen will, kann jetzt auf Entdeckungstour gehen.

Fast jeder im Ennepe-Ruhr-Kreis kennt den Gevelsberger Stadtwald. Aber was aber macht dieses Gebiet aus, dass es den Status eines Schutzgebietes von europaweiter Bedeutung erhalten hat? Welche Tiere und Pflanzen kommen dort vor?

Antworten gibt es bei einem etwa zweieinhalbstündigen Rundgang am Samstag, 20. Mai, unter fachkundiger Leitung von Ralf Steiner (NABU EN) und Dr. Britta Kunz (Biologische Station im Ennepe-Ruhr-Kreis). Die Veranstaltung ist kostenlos und für Personen jeden Alters geeignet, die gut zu Fuß sind. Es wird um festes Schuhwerk gebeten und Teilnehmer sollen, falls vorhanden, ein Fernglas mitbringen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Wer noch teilnehmen möchte, muss sich bis zum 18. Mai unter veranstaltung@biologische-station.de oder 02333 603541 anmelden. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr am Parkplatz an der Volkssternwarte in Ennepetal, Hinnenberg 77.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm