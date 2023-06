Das geht am Wochenende: Altstadtfest, Kirmes und Konzert

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Am Wochenende noch nichts vor? Das geht in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal. Eine kleine Auswahl.

Das Wetter soll am Freitag, Samstag und Sonntag richtig gut werden. Grund genug also, die eigenen vier Wände zu verlassen und etwas zu erleben. Egal ob allein, mit Freunden oder mit der Familie. Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal haben am Wochenende eine Menge zu bieten. Hier eine kleine Auswahl, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

Schwelm

Altstadtfest: Die Gesellschaft Zur Oberstadt lädt am Freitag und Samstag, 2. und 3. Juni, wieder zum Schwelmer Altstadtfest auf der Kölner Straße ein. Essen, trinken, feiern und klönen unter der „Altstadtwäsche“ stehen auf dem Programm. Dazu gibt es Live-Musik.

Die Veranstalter versprechen eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken und dass bis in die späten Abendstunden ausgiebig gefeiert werden darf. Los geht es am Freitag um 18 Uhr und am Samstag startet die Veranstaltung um 15 Uhr mit dem Kaffeegarten sowie Kinderspielen mit dem Team vom Jugendzentrum. Der bekannte Schwelmer Schlagerbarde Don Enzo ist auch wieder mit dabei und an beiden Tagen gibt es Live-Musik auf der Showbühne. „Selbstverständlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen“, so die Veranstalter. „Unsere Sonder-Tombola beinhaltet viele wertvolle Preise.“

Poetry Slam: Wem der Sinn nach etwas Poesie steht sollte am Samstag, 3. Juni, ins Haus Martfeld kommen, wo die Stadtbücherei Schwelm einen „Poetry Slam“ veranstaltet. Vier Wortkünstler und -künstlerinnen treten im modernen und bunten Dichterwettstreit gegeneinander an.

Dabei sind beispielsweise Jana Goller (unter anderem Finalistin der NRW-Meisterschaften 2021), Rebecca Heims (unter anderem Vize-Rheinland-Pfalz-Meisterin im Poetry Slam 2018) und Benjamin Poliak (unter anderem NRW-Meister im Poetry Slam 2022). Die Moderation übernimmt Jan Schmidt, ebenfalls Slam-Poet und Stand-Up-Comedian.

Ob Poesie, Storytelling, Rap oder Comedy: Hauptsache selbst geschrieben. Am Ende entscheidet das Publikum, wer den Sieg mit nach Hause nehmen darf. Tickets gibt es bei Wuppertal-Live.de oder an der Abendkasse (Vorverkauf 9 Euro, Abendkasse 10 Euro). Einlass ist um 19.30 Uhr, los geht’s um 20 Uhr. Die Veranstaltung ist ein Projekt der diesjährigen Freiwilligen im Sozialen Jahr in der Stadtbücherei Schwelm.

Gevelsberg

Livekonzert: Die SPD Gevelsberg lädt am Samstag, 3. Juni, zum ersten großen Familienfest mit Open-Air-Konzert auf den Vendômer Platz ein. Mit dabei sind auch wieder die Musiker und Musikerinnen von „Smithy“. Ab 19 Uhr präsentieren die „Musikchaoten“ am kommenden Samstag ein mehrstündiges Programm mit den Highlights aus den besten Party- und Poprock-Hits der vergangenen 40 Jahre. Selbstverständlich werden auch wieder neue Nummern ihre Premiere feiern.

Los geht das Familienfest auf dem Vendômer Platz aber schon nachmittags mit einem bunten Programm für alle kleinen Gäste. Ab 16 Uhr warten ein Waffelstand und eine Hüpfburg auf die Besucher. Die Party für die Großen beginnt dann um 18 Uhr, das Konzert selbst um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ennepetal

Kirmes: Von Samstag, 3., bis Dienstag, 6. Juni, wird in Ennepetal wieder die traditionsreiche Voerder Kirmes gefeiert. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Katholischen Kirche St. Johann Baptist (13 Uhr) wird das Volksfest mit dem Kirmeszug (Start um 14 Uhr) über die Milsper Straße und die Lindenstraße zum Kirmesplatz eröffnet. Dort erfolgt der Fassanstich durch Bürgermeisterin Imke Heymann. Bis Dienstag können sich Groß und Klein täglich ab 14 Uhr in den Kirmestrubel stürzen. Am Montag ist Familientag mit stark ermäßigten Preisen und am Dienstag wird nach Einbruch der Dunkelheit das Abschlussfeuerwerk gezündet.

Die Freizeittipps der Lokalredaktion EN-Süd erscheinen regelmäßig und blicken auf das Wochenende. Sie veranstalten ein tolles Event in Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal oder der direkten Umgebung, das nicht fehlen sollte? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit allen Daten dazu an schwelm@westfalenpost.de mit dem Betreff „Freizeittipp“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm